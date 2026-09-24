Sumar exige al Gobierno expropiar la vivienda de Maricarmen tras su desahucio

El momento en el que Maricarmen esperaba en su casa a que se ejecutara o se impidiera el desahucio este miércoles.

Sumar ha exigido al PSOE que el Consejo de Ministros del próximo martes apruebe la expropiación de la vivienda de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada este miércoles del piso en el que llevaba viviendo siete décadas en Madrid. La formación también reclama que ese mismo día se dé luz verde al nuevo real decreto-ley de vivienda.

La propuesta ha sido trasladada por escrito a la parte socialista del Gobierno. Según fuentes de Sumar, el Ejecutivo no puede permitir que los intereses de un fondo de inversión prevalezcan sobre el interés general y, ante la negativa de la propiedad a negociar, consideran que la expropiación es ahora el camino para recuperar el inmueble.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido públicamente esta posición: "La expropiación de la vivienda de Maricarmen y el Real Decreto-ley de Vivienda. El martes en el Consejo de Ministros. Sí o sí". La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, también han reclamado la aprobación de estas medidas.

El decreto de vivienda

Sumar reclama que el nuevo paquete incluya la congelación y prórroga de los alquileres, la regulación de determinados usos de la vivienda, como los pisos turísticos, los alquileres de temporada y las habitaciones, y medidas de protección para familias e inquilinos frente a grandes propietarios y fondos de inversión.

La formación también ha apelado al PSOE y al resto de grupos parlamentarios para que respalden las medidas. El Gobierno había pospuesto hasta septiembre la aprobación del decreto de vivienda debido a la falta de apoyos parlamentarios para sacarlo adelante.

Maricarmen fue desahuciada este miércoles

Maricarmen fue desalojada este miércoles de la vivienda de la calle Alcalde Sáinz de Baranda en la que residía desde hacía unos 70 años. La comisión judicial ejecutó el lanzamiento después de varios intentos y la mujer salió del inmueble en camilla, acompañada por efectivos sanitarios del Samur.

El inmueble es propiedad de Urbagestión Desarrollo e Inversión, una socimi que, según EFE, se dedica a la gestión y compraventa de activos inmobiliarios. La propiedad no aceptó las propuestas planteadas para aplazar el desahucio o alcanzar un acuerdo con la inquilina.

El Gobierno, por su parte, ya había intervenido en el caso. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aseguró que su departamento había mediado para intentar adquirir la vivienda, aunque las negociaciones no llegaron a una solución antes de la ejecución del desahucio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó el desahucio de "tragedia social" y anunció que el Ejecutivo impulsará "de manera urgente" un nuevo real decreto de vivienda, aunque sin concretar inicialmente la fecha de aprobación.