Gráfico | Deuda por habitante de los municipios españoles: el primer gallego en el puesto 40

El municipio de Vallada, en la provincia de Valencia, repite un año más como la localidad con la deuda viva más alta de España en relación con su población. Al líder nacional de esta lista le siguen muy de cerca los ayuntamientos de Forles y Los Barrios, consolidándose como los puntos con mayor asfixia financiera de todo el país.

Para entender el alcance de estos datos, conviene aclarar qué es exactamente la deuda viva o deuda por habitante. Este indicador económico refleja el volumen de dinero total que un ayuntamiento tiene pendiente de pago exclusivamente con bancos y cajas de ahorro o a través de créditos públicos, dejando fuera las facturas pendientes con proveedores comerciales. Al dividir esa cantidad total entre el número de vecinos censados, se obtiene la cantidad que teóricamente le correspondería pagar a cada ciudadano para dejar las cuentas de su ayuntamiento a cero.

Si ponemos el foco en el mapa autonómico, el primer concello gallego que aparece en el ranking nacional es Miño, en la provincia de A Coruña. El municipio coruñés se sitúa en el puesto número 40 de toda España, lo que lo convierte de forma oficial en el ayuntamiento más endeudado de Galicia en proporción a sus habitantes.