Gráfico | España roza los 50 millones de habitantes tras alcanzar un nuevo máximo histórico

La población residente en España continúa creciendo y se acerca cada vez más a la barrera de los 50 millones de habitantes. A 1 de julio de 2026, el país contaba con 49.801.559 residentes, tras sumar 104.178 personas durante el segundo trimestre del año, el dato más alto de toda la serie histórica, según la Estadística Continua de Población publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El incremento demográfico volvió a estar impulsado por la inmigración. El número de personas nacidas en el extranjero siguió aumentando, mientras que la población nacida en España volvió a descender. En total, ya residen en el país 10.291.807 personas nacidas fuera de España, una cifra superior a la de ciudadanos con nacionalidad extranjera debido a los procesos de adquisición de la nacionalidad española.

Durante el segundo trimestre, la población con nacionalidad extranjera creció en 87.197 personas, hasta alcanzar los 7.437.543 residentes, mientras que la población con nacionalidad española aumentó en 16.981 personas.

Colombia, Venezuela y Marruecos lideran las llegadas

Las principales nacionalidades de quienes llegaron a España entre abril y junio fueron la colombiana, con unas 34.000 entradas, seguida de la venezolana (23.300) y la marroquí (21.100). En sentido contrario, también fueron los ciudadanos colombianos quienes protagonizaron el mayor número de salidas del país, con 11.500 emigraciones, por delante de los marroquíes (10.900) y los venezolanos (5.900).

En comparación con el mismo periodo de 2025, la población española aumentó en 444.205 personas, consolidando la tendencia de crecimiento registrada en los últimos años.

El INE refleja además un incremento en el número de hogares, que alcanzó los 19.874.860 a comienzos de julio, tras sumar 58.794 nuevas unidades familiares durante el segundo trimestre del año.

Todas las comunidades ganan población

Entre abril y junio, todas las comunidades y ciudades autónomas registraron un aumento de población. Los mayores incrementos relativos correspondieron a la Comunidad Valenciana (0,43 %), Illes Balears (0,36 %), Asturias (0,29 %) y la Región de Murcia (0,29 %).

También crecieron por encima de la media nacional, situada en el 0,21 %, Aragón y Castilla-La Mancha (0,28 %), así como Cataluña (0,27 %).

Por su parte, Galicia registró un aumento del 0,17 %, mientras que los incrementos más moderados se dieron en Canarias (0,03 %), Extremadura (0,05 %), La Rioja y Ceuta (0,09 %), entre otros territorios. España queda así a menos de 200.000 habitantes de alcanzar por primera vez la cifra simbólica de los 50 millones de residentes.