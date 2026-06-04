Ourense es la provincia española que más habitantes ha perdido desde 1970

Ourense es la provincia que más habitantes ha perdido desde 1970, al pasar de 431.488 a 304.550 con datos de 2023, lo que supone una reducción del 29,4% o 126.938 personas menos. Le sigue Zamora y a continuación se sitúa Lugo, con un retroceso demográfico del 20,7%, hasta quedarse en 323.956 habitantes frente a los 408.592 de hace cinco décadas.

"El retroceso demográfico se concentra en el interior y noroeste: Ourense (-29,4%), Zamora (-29,2%), Lugo (-20,7%), Ávila (-18,2%) o León (-16,1%), con pérdidas persistentes que, por su continuidad temporal, son consistentes con dinámicas de envejecimiento, salida neta de población en edad activa y menor capacidad de atracción de flujos laborales", recoge el informe.

En el extremo opuesto, España ha ganado más de 13 millones de habitantes a nivel global desde 1970. Sin embargo, este crecimiento se ha concentrado casi en su totalidad en las grandes áreas metropolitanas, provincias costeras y los archipiélagos. En paralelo, el PIB nominal se ha multiplicado por casi 38 entre 1975 y 2023, y el PIB real per cápita prácticamente se ha duplicado, pasando de 12.648 euros a 26.611 euros.

Estos datos se desprenden del estudio "50 años de evolución económica, social, empresarial e institucional de las provincias en España (1975-2025)", publicado por la Cámara de Comercio de España (CCE) y el Consejo General de Economistas de España (CGE). La presentación ha contado con la intervención de José Luis Bonet (CCE), Miguel Ángel Vázquez Taín (CGE), Salvador Marín y Raúl Mínguez.

Dos realidades demográficas: crecimiento costero frente a la despoblación interior

Al analizar el comportamiento de las provincias entre 1970 y 2021, la brecha territorial se vuelve muy evidente. Por un lado, las zonas que más crecen están lideradas por Baleares con un incremento del 122,04%, seguida de Las Palmas con un 106,09%, Alicante con un 104,67%, Málaga con un 98,80% y Madrid con un 78,84%. Dentro de Galicia, Pontevedra subió un 21,12% y A Coruña un 8,71%. Por el otro lado, las provincias que más caen muestran una tendencia opuesta, donde Zamora encabeza las pérdidas con un -34,57%, seguida muy de cerca por Ourense con un -30,81%, Soria con un -24,42% y Lugo con un -22,92%.

El informe destaca que el envejecimiento constituye uno de los ejes del cambio demográfico, ya que la población mayor de 65 años en España ha pasado del 10% en 1970 al 20% en 2021. Este envejecimiento es especialmente crítico en las provincias que pierden habitantes, registrando las tasas más altas del país en Ourense con un 31,59% de población mayor de 65 años, seguida de Zamora con un 31,12%, Lugo con un 29,61% y León con un 27,58%. Al mismo tiempo, la tasa de natalidad nacional ha sufrido un desplome histórico, hundiéndose de los 18,70 nacimientos por cada 1.000 habitantes en 1975 a solo 6,49 en 2024.

Evolución económica: Madrid lidera el PIB per cápita

En el plano económico, Madrid se sitúa en la primera posición provincial con un PIB per cápita de 36.918 euros por habitante en 2023. Por su parte, la población potencialmente activa en España creció un 65,54% entre 1975 y 2025, pasando de 25,48 a 42,18 millones de personas. No obstante, la evolución vuelve a ser muy desigual porque mientras provincias como Las Palmas, Málaga o Baleares registran los mayores aumentos, territorios como Ávila, Teruel, Lugo, Zamora y Ourense ven reducir su volumen de población activa.

Innovación y exportaciones: concentración urbana y apertura exterior

Madrid, con 6.903 millones de euros en 2024, y Barcelona, con 4.024 millones, siguen concentrando el mayor volumen de inversión en innovación, seguidas de Vizcaya con 1.097 millones. El informe resalta con optimismo el crecimiento relativo en zonas con menor tradición innovadora, como Melilla con un aumento del 332% o Cantabria con un 236%, aunque alerta de un dato preocupante, ya que hasta 20 provincias todavía no han recuperado los niveles de inversión previos a la Gran Recesión.

En cuanto a las exportaciones, la actividad se ha expandido por todo el país de forma progresiva. Si bien al inicio del periodo el peso exterior se concentraba en provincias industriales como Palencia con un 50,6% o Pontevedra con un 33,5%, en 2023 el crecimiento fue generalizado. Provincias con menor tradición exportadora, como Huelva, Segovia, Teruel o Cuenca, han protagonizado avances muy importantes que reflejan la madurez de su tejido empresarial.

Infraestructuras: el esfuerzo inversor se vuelca en la España interior

El capital público ha funcionado como un elemento de cohesión territorial durante este medio siglo. El esfuerzo inversor en infraestructuras públicas representa una media del 4,2% del total invertido a nivel nacional, pero este porcentaje se dispara en las zonas más despobladas para intentar de corregir la brecha, destacando Soria con un 29,8% de esfuerzo inversor, Zamora con un 25,7% y Ourense con un 16,5%. Por el contrario, en las provincias con mayor peso económico el porcentaje sobre el total es mucho menor, como ocurre en Madrid con un 2,4% y Barcelona con un 2,8%, un patrón que el estudio atribuye al gran dinamismo y predominio de la inversión privada en esos territorios.