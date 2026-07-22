Gráfico | Los nacimientos vuelven a crecer en España y encadenan dos años de aumento

Los nacimientos continúan recuperándose en España. Entre enero y mayo de 2026 se registraron 130.495 nacimientos, lo que supone un incremento del 0,2% respecto al mismo periodo de 2025, según los últimos datos publicados.

Con este ligero repunte, España encadena dos años consecutivos de crecimiento en el número de nacimientos durante el mes de mayo, consolidando una tendencia positiva tras años marcados por el descenso de la natalidad.

Aunque el aumento es moderado, los datos reflejan una estabilización en la evolución de los nacimientos, en un contexto en el que la baja natalidad sigue siendo uno de los principales retos demográficos del país.

El balance acumulado hasta mayo confirma así que en España nacieron 130.495 bebés en los cinco primeros meses de 2026, una cifra ligeramente superior a la registrada en el mismo periodo del ejercicio anterior.