El Gobierno propone nuevos ratios en el primer ciclo de Educación Infantil

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes propuso a los sindicatos una modificación del real decreto 132/2010 para establecer las siguientes ratios alumnado-profesor en el primer ciclo de Educación Infantil: 4 niños entre 0 y 1 año; 6 niños y niñas entre 1 y 2 años; y 8 niños entre 2 y 3 años.

Estas ratios, según la propuesta del Ministerio, serán de aplicación desde el curso escolar 2027/2028 para el primer curso del primer ciclo de la etapa y para su aplicación progresiva en los siguientes cursos escolares a los cursos segundo y tercero del primer ciclo, siendo de plena aplicación al comienzo del curso académico 2029/2030.

Los ratios propuestos por el Ministerio de Educación serán de aplicación desde el curso 2027/2028

De este modo, Educación quiere establecer una normativa de ámbito estatal para fijar un máximo de ratios en el primer ciclo de Educación Infantil, que hasta el momento no existe.

Asimismo, el Ministerio propone reducir la ratio en el segundo ciclo de Educación Infantil de 25 a 20 alumnos por aula y en Bachillerato de 35 a 30 estudiantes por clase.

Áreas diferenciadas

La norma propuesta por Educación también establece que los centros de 0-3 años deberán contar con una serie de instalaciones y condiciones materiales, como un aula por cada unidad con una superficie adecuada al número de puestos escolares autorizados y, en todo caso, con un mínimo de 2 metros cuadrados por puesto escolar. Las aulas destinadas a niños y niñas menores de dos años dispondrán de áreas diferenciadas para el descanso e higiene del niño.

También deberán disponer de una sala de usos múltiples de 30 metros cuadrados, que en su caso podrá ser usada de comedor; un patio de juegos de uso exclusivo del centro, con una superficie adecuada al número de puestos escolares autorizados y nunca inferior a 75 metros cuadrados, con horario de utilización diferenciado si se escolarizan alumnos de otras etapas educativas.

Se contará además con un espacio para la preparación de alimentos, cuando haya niños menores de un año, con capacidad para los equipamientos que determine la normativa vigente; un aseo por aula para niños de dos a tres años, visible y accesible desde la misma, con dos lavabos y dos inodoros; y un aseo para el personal, separado de las unidades y de los servicios infantiles, que contará con lavabo, inodoro y ducha.