Gráfico | Las pernoctaciones hoteleras crecen un 0,3% en julio y superan los 44,8 millones

Una imagen de archivo de un recepcionista de un hotel que realiza el registro de dos turistas en Cantabria.

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentaron un 0,3% en julio respecto al mismo mes de 2025, hasta superar los 44,8 millones, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El crecimiento estuvo impulsado por los visitantes internacionales. Mientras las pernoctaciones de viajeros residentes en España descendieron un 1,1%, las correspondientes a turistas no residentes aumentaron un 1,1%.

Entre los viajeros españoles, Andalucía fue el destino más elegido en julio, al concentrar el 24,7% del total de pernoctaciones. Le siguieron Cataluña, con un 14,2%, y la Comunitat Valenciana, con un 13,4%.

En el caso de los turistas extranjeros, Illes Balears encabezó las preferencias, con el 33,4% de las pernoctaciones. Cataluña reunió el 20,2% y Canarias, el 18,6%.

Por zonas turísticas, Isla de Mallorca registró el mayor volumen de pernoctaciones, con más de 8 millones durante julio. Entre los puntos turísticos con mayor número de noches de hotel se situaron Barcelona, Madrid y Calvià.

Los datos reflejan así un ligero avance de la actividad hotelera durante uno de los principales meses de la temporada turística, aunque con comportamientos diferentes entre el mercado nacional y el internacional.