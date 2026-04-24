Gráficos | Las hipotecas sobre viviendas en Ourense marcan el segundo mejor dato en más de una década

En la provincia de Ourense se han constituido 126 hipotecas en el último mes de febrero, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este número de hipotecas sobre viviendas descendió ligeramente en el último periodo analizado, después de registrarse 131 operaciones en 2025. A pesar de este pequeño retroceso, el comportamiento del mercado sigue mostrando signos de fortaleza en comparación con años anteriores.

Evolución de las hipotecas sobre viviendas en Ourense. | Porcentual

De hecho, la cifra de 126 hipotecas constituye el segundo mejor registro desde 2013, lo que confirma una cierta recuperación sostenida del mercado inmobiliario provincial en los últimos ejercicios.

Además, este nivel se mantiene claramente por encima de la barrera de las 100 operaciones, un umbral que solo se ha superado de forma constante desde 2023, lo que refuerza la idea de una etapa más dinámica en la concesión de préstamos hipotecarios en Ourense en los últimos años.

Suben un 15,7% en febrero en Galicia

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 15,7% en Galicia en febrero en relación al mismo mes del año anterior, hasta sumar 1.646 préstamos. En el conjunto estatal, el dato se disparó un 16,3% en febrero, hasta 45.563 hipotecas, su mayor cifra en un mes de febrero desde 2011.

Las comunidades con mayores aumentos en la tasa de variación anual en el número de hipotecas sobre viviendas en febrero fueron la Comunidad de Madrid (36,9%), Castilla-La Mancha (29,5%) y Andalucía (24,7%). Por su parte, las que presentaron mayores descensos en sus tasas anuales fueron Extremadura (-17,3%), País Vasco (-7,2%) y La Rioja (-4,7%).

En la comunidad gallega, sobre el total de fincas, se constituyeron el segundo mes del año 2.309 hipotecas por un importe de algo más de 367,62 millones de euros. De ellas, 39 se corresponden con fincas rústicas (por 6,64 millones) y 2.270 con urbanas (por 360,98 millones). A su vez, de estas últimas, 1.646 préstamos son los constituidos sobre viviendas, cuatro se corresponden con solares y 620 están clasificados en el apartado de “otros”.

En febrero, Galicia registró 284 hipotecas con cambios registrales: 234 novaciones, 24 subrogaciones del deudor y 26 subrogaciones del acreedor. Por último, se cancelaron 2.224 hipotecas sobre el total de fincas, de ellas 69 cancelaciones tuvieron que ver con rústicas y 2.155 con urbanas (entre ellas 1.565 viviendas, 19 solares y 571 de otro tipo).

Datos estatales

En el conjunto estatal, el avance interanual de febrero, superior en 10 puntos al experimentado en enero (+6,3%), permite que la firma de hipotecas sobre viviendas encadene 20 meses consecutivos de alzas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en febrero en el 2,88%, por encima del 2,86% de enero y su valor más alto desde noviembre (2,97%). Con este dato, se acumulan ya 13 meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años y se mantiene en esos niveles, por ahora. Según el INE, el plazo medio de los préstamos hipotecarios se situó en 25 años en el segundo mes del ejercicio.

El importe medio de las hipotecas sobre viviendas subió un 11% interanual, hasta los 173.280 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 29%, hasta superar los 7.895 millones de euros.

Algo más de un tercio de las hipotecas sobre viviendas, en concreto el 35,2%, se constituyó en febrero a tipo variable, mientras que el 64,8% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio inicial fue del 3,03% para las hipotecas variables y del 2,78% para las fijas.

En tasa intermensual (febrero sobre enero), las hipotecas sobre viviendas aumentaron un 15,8% y el capital prestado avanzó un 18,5%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios subió un 2,2% respecto al mes previo.

En los dos primeros meses del año, el número de hipotecas sobre viviendas se ha incrementado un 10,1%, con avances del 22,3% en el capital prestado y del 11,1% en el importe medio de los préstamos concedidos.