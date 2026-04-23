Gráficos | La compraventa de vivienda en Ourense continúa subiendo mientras Galicia vive un desplome del 12%

El mercado de compraventa de vivienda en la provincia de Ourense muestra actualmente una evolución singular dentro del contexto inmobiliario gallego y español, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el último mes de febrero se registraron 222 transacciones, lo que supone un incremento interanual del 2,8% respecto al mismo mes de 2025. Este dato refleja una tendencia de moderado crecimiento que contrasta con el comportamiento a la baja de los mercados de Galicia y España.

Evolución anual de la compraventa de viviendas en Ourense. | Porcentual

Este dinamismo resulta especialmente relevante si se compara con la evolución del conjunto de Galicia, donde las compraventas experimentaron un descenso del 12%. En este contexto, Ourense no solo destaca por crecer, sino también por contrarrestar, junto con Lugo, las fuertes bajadas en el resto de provincias gallegas. No obstante, el caso lucense es aún más llamativo, al liderar el crecimiento con un aumento del 19,3%, muy por encima del 2,8% registrado en Ourense. Frente a estas subidas, A Coruña registró una caída del 13,5% en el número de operaciones, mientras que Pontevedra experimentó un descenso aún más acusado, del 24,5%.

Variación (%) anual de la compraventa de viviendas en Ourense. | Porcentual

En este contexto, Ourense se posiciona como una excepción relativa, al mantener una senda de crecimiento en un entorno general de contracción. Este comportamiento diferencial podría consolidarse si persisten las condiciones actuales, reforzando el atractivo del mercado inmobiliario ourensano tanto para compradores locales como para inversores en busca de oportunidades en zonas menos tensionadas.

El desplome de Galicia

Galicia registró la compraventa de 1.965 viviendas en febrero de 2026, lo que supone un desplome del 12% en comparación con el mismo mes del año anterior (cuando fueron 2.234). De este modo, Galicia encadena su segundo mes consecutivo de caída interanual, en este caso más acusada que el descenso del 1,7% registrado en enero.

Este frenazo apunta a un cambio de tendencia frente al crecimiento del 14,2% experimentado en el conjunto de 2025, un año en el que se alcanzaron 27.035 operaciones, una cifra solo superada en 2007, en pleno auge de la burbuja inmobiliaria.

De hecho, el recorte de Galicia en febrero es el tercero mayor entre comunidades, solo por detrás de Murcia (-14,8%) y La Rioja (-12,5%). En el conjunto de España, la compraventa de viviendas cayó un 0,5%, hasta un total de 59.689 operaciones.

En ocho autonomías se vendieron más viviendas que un año antes, mientras que en nueve se registraron descensos. Destacan los incrementos de Navarra (+18,7%), Canarias (+7,9%), Cataluña (+5,7%) y Aragón (+5%).

Del total de operaciones en Galicia, la mayoría correspondió a vivienda usada (1.539) frente a 426 viviendas nuevas, mientras que casi todas eran viviendas libres (1.918), con solo 47 protegidas. En febrero se realizaron 3.806 operaciones sobre viviendas en Galicia. Además de las compraventas, hubo 955 herencias, 35 donaciones, 6 permutas y 845 operaciones de otro tipo.

Fincas transmitidas

De forma global, durante febrero se transmitieron 9.571 fincas en Galicia, de las cuales 7.275 eran urbanas y 2.296 rústicas. Las fincas urbanas se transmitieron principalmente mediante 3.771 compraventas y 1.612 herencias, junto a 57 donaciones, 24 permutas y 1.811 operaciones de otro tipo. En cuanto a las fincas rústicas, se contabilizaron 2.296 transmisiones, entre ellas 931 herencias y 711 compraventas, además de 21 donaciones, 23 permutas y 610 operaciones diversas.

Datos estatales

A nivel nacional, la compraventa de viviendas encadena dos meses de retrocesos, tras la caída del 5% registrada en enero. El descenso interanual de febrero se explica por la bajada tanto en viviendas usadas (-0,2%) como en nuevas (-1,6%), con 45.881 y 13.808 operaciones, respectivamente.

El 93,7% de las viviendas transmitidas fueron libres, frente al 6,3% de protegidas. En concreto, las viviendas libres se mantuvieron estables, mientras que las protegidas cayeron un 7,9%. En tasa intermensual, la compraventa subió un 3,8% en febrero respecto a enero, con incrementos del 1,7% en vivienda nueva y del 4,5% en usada.

En el acumulado de los dos primeros meses del año, las compraventas bajaron un 2,8% respecto al mismo periodo de 2025, con descensos similares tanto en vivienda nueva como de segunda mano.