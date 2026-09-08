Gráficos | Radiografía de la Educación en España, en datos

El Informe PISA 2025 refleja una caída sin precedentes en el rendimiento académico de los estudiantes españoles de 15 años, evaluados tras la implantación de la LOMLOE. En Lectura, España firma su peor registro histórico con 451 puntos, lo que sitúa al alumnado 10 puntos por debajo de la media de la OCDE y acumula un retraso equivalente a medio curso escolar. El retroceso se traslada también a Matemáticas, donde la puntuación cae a 457 puntos (16 menos que en 2022 y casi 30 menos desde 2015), y a Ciencias, con 477 puntos, ampliando la brecha con los promedios europeos e internacionales.

Diferencias territoriales

En el mapa por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid lidera el rendimiento nacional al encabezar los resultados en Matemáticas (477) y Ciencias (495), además de situarse segunda en Lectura por detrás de Asturias (471). Por su parte, Galicia supera la media estatal en las tres competencias evaluadas (454 en Lectura, 466 en Matemáticas y 486 en Ciencias). La única cifra positiva a nivel global se registra en la resolución computacional de problemas, donde España alcanza los 499 puntos para alinearse con la OCDE, mientras que la nota discordante la marca Cataluña, excluida de los informes internacionales por la OCDE tras registrar un 23% de alumnado excluido de las pruebas.