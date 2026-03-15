Gráficos | Resultados Elecciones en Castilla y León 2026: El PP gana, el PSOE sube y VOX se contiene

El PP se sitúa como la fuerza más votada con el 38,11 por ciento de los sufragios y 32.059 votos frente al 33,58 por ciento logrado en 2022 --29.228 apoyos--.

Por su parte, el PSOE se mantiene como segunda fuerza, aunque logra un menor porcentaje de votos que en 2022 con un 30,6 por ciento frente al 32,65 por ciento de 2022. En términos absolutos los socialistas suman 25.739 sufragios frente a los 28.413 de 2022.

Vox ha conseguido el 19,81 por ciento de los votos, casi un punto más que en 2022 cuando obtuvo el 18,91 por ciento de los apoyos. Los de Abascal han sumado 16.617.

UPL ha sido en Zamora la cuarta fuerza más votada pese a no lograr representación parlamentaria por esta provincia. Así, la formación leonesista ha logrado 2.401 votos, lo que supone un 2,85 por ciento del total de votos, lo que supone un incremento de 19 décimas con repecto a 2022.

La izquierda alternativa ha vuelto a protagonizar una pugna electoral y han sufrido otro descalabro en los comicios del 15M, al quedarse Podemos y la coalición de IU, Movimiento Sumar y Verdes Equo sin representación en Castilla y León.

El balance en las urnas ha sido mas duro para Podemos, que con el 95,9% del voto escrutado, ha cosechado únicamente 8.926 sufragios (el 0,74% del total) y se ve rebasado por la candidatura Se acabó la fiesta, que le dobla en votos.

Mientras, la coalición comandada por IU se limita a 26.630 votos (el 2,23%) y no logra cumplir la expectativas de lograr un escaño por la provincia de Valladolid. En cualquier caso, en su pulso particular este 15M Podemos e IU se han quedado lejos de los 62.138 votos que juntos lograron en las anteriores elecciones.