Resultados de las elecciones de Castilla y León | Con el 20% escrutado el PP mantiene 37, el PSOE sube a 26 y VOX baja a 14

De ser así, el PP se perpetuaría en el poder cuatro años más. Con un escrutinio de más del 20% el recuento de os votos reflejan una victoria del Partido Popular en la comunidad del Castilla y León. En concreto,, el PP gana con 37 escaños, el PSOE cae a 25 y Vox se refuerza con 16

Sondeo Sigma Dos

El sondeo de Sigma Dos arroja unos resultados de las elecciones autónomicas de Castilla y León en los que el PP conseguiría entre los 31 procuradores que tiene en la actualidad y los 35; mientras que el PSOE se movería entre los 26 y los 28, que son los que tiene ahora mismo, y Vox entre los 13 y los 17.

Asimismo, UPL lograría entre los tres procuradores que tiene ahora y cuatro, mientras que ¡Soria YA! pasaría de los tres a lograr uno o dos procuradores, mientras que Por Ávila pasará de tres a cero o uno, al igual que IU-Sumar-VE, que se movería entre cero y uno.

Resultados en las elecciones de Castilla y León, según el Sondeo de Sigma DOS: | Europa Press

Feijóo, pendiente del resultado

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado pasadas las 20.30 horas a la sede nacional del PP, una vez que han cerrado los colegios electorales, para seguir con su equipo el escrutinio por las elecciones en Castilla y León, según han indicado fuentes de la formación.

La dirección nacional del PP afronta con "tranquilidad absoluta" esta noche electoral porque confía en que la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco volverá a ganar las elecciones después de casi 40 años al frente de la Junta de Castilla y León.

En 'Génova' apuntan a que los resultados de esta noche evidenciarán "más derecha y menos PSOE" en Castilla y León. "Después de casi 40 años esperamos seguir gobernando, con apoyo externo como ocurre desde 2019", han señalado fuentes del PP.

Es más, los 'populares' han ironizado con que, a pesar de que llevan gobernando de forma ininterrumpida desde 1987, "el desgaste es para la izquierda" y que "no ha tenido efecto el 'No a la guerra'" que ha enarbolado Pedro Sánchez en la campaña en medio de la guerra de Irán.

Una comunidad llamada a votar

Castilla y León ha celebrado este domingo, 15 de marzo, elecciones autonómicas, las segundas en solitario que, a diferencia de lo que ocurrió en febrero de 2022, en esta ocasión tendrán lugar cuando toca, es decir, tras agotar plenamente la legislatura.

De hecho, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, agotó plenamente el margen legal del mandato para la firma el pasado 19 de enero del Decreto de convocatoria de estos comicios que se celebrarán en solitario por segunda vez consecutiva, con la particularidad, además, de que hubo comicios autonómicos previos en Extremadura, el 20 de diciembre, y el 8 de febrero en Aragón.

El censo de personas con derecho a voto ha sido de 2.097.768 --la población es de 2.398.500--, la mayor parte en Valladolid (437.764) y en León (424.287), seguidas de Salamanca (303.191), Burgos (299.425), Zamora (162.155), Palencia (137.353), Ávila (136.195), Segovia (120.825) y Soria (76.573).

Del total de electores, 1.917.546 están censados en España entre los que hay 81.890 nuevos electores respecto a los comicios autonómicos de 2022. Por su parte, el censo de españoles residentes en el extranjero (CERA) alcanza los 180.222 con 20.143 incorporaciones en este caso respecto a la cifra de hace cuatro años.

Por provincias, el mayor censo de electores en el extranjero corresponde en este caso a León, con 53.360, seguida de Salamanca, con 35.120; Zamora, con 23.202; Burgos, con 21.378; Valladolid, con 16.879; Ávila, con 9.257; Soria, con 8.564; Palencia, con 8.398, y Segovia, con 4.064.

En cuanto a las nuevas incorporaciones de electores, Valladolid encabeza los nuevos electores censados en España, con 19.721, seguida de León, con 14.206; Burgos, con 12.568; Salamanca, con 11.634; Segovia, con 5.526; Ávila, con 5.425; Palencia, con 5.089; Zamora, con 4.806, y Soria, con 2.915.

En el caso de los nuevos electores CERA, la mayor parte corresponde a León, con 5.075, seguida de Salamanca, con 3.666; Burgos, con 2.821; Valladolid, con 2.413; Zamora, con 2.394; Soria, con 1.398; Ávila, con 940; Palencia, con 895, y Segovia, 541.

Para el voto CERA, la documentación informativa se remitió de oficio a los ciudadanos entre el 7 y el 13 de febrero y el envío de papeletas se produjo entre el 18 y el 22 del mismo mes. El envío del voto a la Oficina Consular se pudo efectuar hasta el 10 de marzo y el depósito presencial hasta el día 12.

Por otro lado y según ha informado Correos, en este proceso se han admitido un total de 51.144 sufragios por correo, un 6,76 por ciento más que en febrero de 2022 cuando se admitieron 47.907. Por provincias, en Ávila se han admitido 2.997 votos; en Burgos, 7.966; en León, 9.860 votos; en Palencia, 3.967; en Salamanca, 6.935; en Segovia, 2.716; en Soria, 2.550; en Valladolid, 10.202, y en Zamora, 3.861.

En este proceso se han registrado 88 solicitudes de voto accesible para personas con discapacidad visual: 33 en Valladolid, 15 en León, 14 en Zamora, 9 en Salamanca, 8 en Burgos, 5 en Segovia y 4 en Ávila.