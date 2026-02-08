La Guardia Civil libera a 12 mujeres y desarticula una banda dedicada a la explotación sexual en Mallorca

Imágenes del registro de una de las viviendas donde se encontraban las mujeres liberadas.

La Guardia Civil desarticuló una banda dedicada a la explotación sexual en Mallorca liberando a doce mujeres extranjeras obligadas a prostituirse y drogarse durante años.

En la operación fueron detenidas cinco personas, cuatro hombres y una mujer, residentes en la ciudad balear por su presunta implicación en delitos de trata de seres humanos, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Las mujeres eran captadas a través de supuestas ofertas laborales para el sector de la hostelería y una vez en Mallorca eran obligadas a prostituirse bajo amenazas y un régimen de control.

Las liberadas, casi todas de nacionalidad colombiana, se encontraban en situación irregular por lo que eso impedía que pudieran acudir a las autoridades para denunciar los abusos sufridos.

Fuentes de la investigación apuntan que más de medio centenar de mujeres pudieron ser víctimas de esta organización que bajo el miedo y amenazas las controlaba obligándolas a estar siempre disponibles para servicios sexuales.

También se apunta que las mujeres eran obligadas a transportar y consumir drogas para trabajar, muchas veces por petición expresa de los clientes.

Durante el operativo, la Guardia Civil llevó a cabo tres entradas y registros en distintos domicilios de Mallorca, lo que permitió la desarticulación definitiva de la organización, que operaba en varios municipios de la isla.

Durante los registros, los agentes intervinieron dinero en efectivo, dosis de sustancias estupefacientes preparadas para su venta y varias armas de fuego, entre ellas escopetas y rifles.