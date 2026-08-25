Guerra de versiones entre Robles y Marlaska por el CNI

La crisis migratoria de Ceuta provocó un nuevo enfrentamiento dentro del Gobierno entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. El origen de la discrepancia está en la información que manejaron los servicios de inteligencia en los días previos a la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio y, especialmente, en si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) trasladó algún aviso que permitiera anticipar lo ocurrido.

Robles defendió en el Congreso la actuación del CNI y aseguró que sus agentes destinados en Ceuta realizaron el trabajo que les correspondía. La ministra explicó que el organismo mantuvo reuniones con responsables de la ciudad y que, ante los mensajes que circulaban en redes sociales, se trasladó información a las Fuerzas de Seguridad y a la Delegación del Gobierno. Según Robles, tres días antes de la entrada masiva ya se había abordado la situación y el día 29 de julio los agentes dieron cuenta de una convocatoria para intentar acceder a Ceuta al día siguiente.

La ministra defendió expresamente que la información de inteligencia no tiene por qué plasmarse siempre en un documento. En este sentido, señaló que los agentes del CNI “realizaron la labor que competencialmente les era exigible” y que compartieron y analizaron la información con las Fuerzas de Seguridad y la Delegación del Gobierno.

Distinta versión

Marlaska, sin embargo, ofreció una versión diferente pocas horas después. El ministro insistió en que no recibió ninguna alerta que permitiera prever una entrada de las dimensiones que finalmente se produjo. “No hubo ningún informe que anticipara una entrada sin precedentes de migrantes”, afirmó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El titular de Interior ha ido más allá al asegurar que, de haber existido una previsión de semejante magnitud, la información habría llegado a los máximos responsables del Estado para adoptar medidas extraordinarias. “No hay ningún informe de esas características”, reiteró, al tiempo que defendió que ningún servicio de inteligencia, español o extranjero, había detectado algo similar.

Marlaska también cuestionó implícitamente que una eventual alerta de esas características no hubiera provocado una reacción inmediata. “¿Alguien puede entender que si se hubiera vislumbrado algo parecido a lo que ocurrió no se habría elevado al nivel de las más altas instancias?”, se preguntó el ministro.

Pese a la contradicción, Marlaska evitó responsabilizar directamente al CNI y reivindicó su confianza en los servicios de inteligencia. “Mi confianza y mi reconocimiento a todos los servicios de información españoles es absoluta”, aseguró, antes de añadir: “No censuro a nadie”. El ministro insistió además en que la ausencia de una previsión exacta no implica necesariamente un fallo de los servicios de inteligencia. Robles, por su parte, trató de defender la actuación del CNI sin entrar en una confrontación directa con su compañero de Gobierno. Su argumento es que el organismo sí había detectado señales previas y había trasladado la información disponible, aunque esas comunicaciones no necesariamente adoptaran la forma de un informe formal.

Así, la jornada dejó una guerra de versiones dentro del propio Gobierno sobre una de las cuestiones más delicadas de la crisis: si el Ejecutivo recibió información suficiente para anticipar la entrada masiva.