El 10% de los migrantes que entraron ilegalmente en Ceuta aún permanecen en la ciudad autónoma

Ceuta sigue afrontando una grave crisis humanitaria tras la histórica entrada de más de 70.000 migrantes a nado a finales del mes de julio de 2026

El 90% de las casi 80.000 personas que entraron masivamente en Ceuta a finales del mes pasado ya han sido devueltas a Marruecos, de modo que el 10% restante, unos 8.000 migrantes, aún permanece en la ciudad autónoma.

Lo ha reconocido la ministra española de Defensa, Margarita Robles, quien ha atribuido ese aluvión a una campaña viral en las redes sociales en la que se explicaba falsamente que aquellos que accedieran a España a nado no podrían ser devueltos. Y, junto con ello, se difundió una supuesta disminución de la vigilancia en el lado marroquí de la frontera debido a la celebración de la Fiesta del Trono.

Durante una comparecencia en el Congreso, Robles ha explicado que desde el 8 de julio hasta la mañana del día 30 hubo tareas de preparación para un cruce por mar de centenares de inmigrantes, una cifra que fue creciendo hasta convertirse en miles de personas. Los éxitos de los primeros en llegar, amplificados en las redes sociales, generaron "efecto llamada" y motivaron un "asalto" a la ciudad española. "El análisis de las imágenes evidencia que la inmensa mayoría no estaban preparados, no habían planeado el cruce y aprovechaban una ventana de oportunidad", ha sostenido la ministra.

Tras el aluvión de entradas de ciudadanos marroquíes en España, la última fase de ese episodio comenzó ya el mismo día 30 y concluyó el 1 de agosto, con la devolución masiva del grueso de esas personas a su país de origen. De hecho, aseguró que ese 90% de retornos tuvo lugar en un plazo de apenas dos días.

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Más allá de las cifras, la ministra ha asegurado que los servicios de inteligencia de España, fundamentalmente el CNI, compartieron información sobre lo que estaba sucediendo en Marruecos tanto con fuerzas de seguridad del Estado como con la delegación del gobierno en Ceuta. "Realizaron la labor que les es exigible", ha salido así en su defensa, después de que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegurase que "no hubo ningún informe" que permitiera anticipar una entrada "sin precedentes" de migrantes como la que hubo.

Al término de la declaración de Robles, Marlaska ha vuelto a insistir en que no hubo "ningún informe" que señalase lo que estaba por venir, ni siquiera "parecido" a lo sucedido en 2021, cuando en dos días entraron en Ceuta 10.000 migrantes.

Consejo de Seguridad Nacional

Reunión extraordinaira del Consejo de Seguridad Nacional del gobierno de España para evaluar la situación de Ceuta | Pool Moncloa

Estas contradicciones se producen el mismo día en que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional para abordar la situación de Ceuta 26 días después.