Más de 1.340 menores migrantes continúan en Ceuta tras la entrada masiva

Niños y niñas esperan a las puertas de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta para que les registren, a 7 de agosto de 2026, en Ceuta

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha elevado este viernes a 1.342 el número de menores extranjeros no acompañados registrados e incorporados al sistema de acogida en Ceuta. Además, ha anunciado que, a partir del 16 de agosto, un equipo técnico permanente de su departamento se desplazará a la ciudad para acelerar la identificación, la acogida y la derivación de los menores a otras comunidades autónomas.

Rego realizó este anuncio durante una visita a Ceuta, donde se reunió con el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, y recorrió varios de los recursos habilitados tras la llegada masiva de migrantes registrada la pasada semana.

La ministra reconoció que la situación sigue siendo "muy complicada", aunque aseguró que el sistema de acogida está recuperando progresivamente la normalidad. En este sentido, expresó su intención de que los primeros traslados de menores puedan comenzar en las próximas semanas.

Según explicó, la próxima semana se celebrará una comisión sectorial de Infancia con las comunidades autónomas y, a finales de agosto, una conferencia sectorial en la que se abordará el reparto de los menores y la financiación necesaria para su acogida.

Prioridad para los menores más vulnerables

En relación con los menores que todavía permanecen en la calle, Rego aseguró que el objetivo del Gobierno es que todos sean atendidos, aunque admitió que el elevado número de expedientes pendientes ralentiza el proceso.

La ministra señaló que la prioridad se está dando a los perfiles más vulnerables, especialmente niñas y menores de 13 años, y defendió que las cifras oficiales solo pueden basarse en los menores que ya han completado el registro policial.

Asimismo, reiteró que, cuando existan solicitudes de reunificación familiar desde Marruecos, cada caso será analizado de forma individual para garantizar el interés superior del menor.

Durante su visita, Rego destacó la ampliación de la red de acogida mediante la cesión temporal de dos colegios públicos y la habilitación de nuevos recursos. En la actualidad, los menores se distribuyen entre los centros de la Ciudad Autónoma, instalaciones de la Fundación SAMU, el centro de Piniers y los dos colegios adaptados de forma provisional.

La ministra aseguró además que la previsión es que los menores alojados temporalmente en los centros educativos sean trasladados a nuevos recursos habitacionales antes de septiembre, con el objetivo de que el inicio del curso escolar se desarrolle con normalidad.

Más de 200 menores migrantes no acompañados se aglomeran a las puertas de la Comisaría para ser registrados

Más de 200 menores migrantes no acompañados se han desplazado hasta la Jefatura Superior de Policía de Ceuta para completar el proceso de identificación, un trámite necesario antes de poder acceder a los centros de acogida habilitados por la Ciudad Autónoma.

La afluencia de menores comenzó a intensificarse durante la tarde del miércoles y ha continuado desde primera hora de este jueves. Según fuentes policiales, desde las 07.00 horas siguen llegando niños y adolescentes a la comisaría, donde el dispositivo trabaja con una elevada carga de trabajo debido al volumen de expedientes pendientes.

La filiación policial es el primer paso para que los menores puedan quedar bajo la tutela de la Ciudad Autónoma. Tras ser identificados, son derivados a alguno de los recursos de acogida y, posteriormente, son citados para completar otros trámites administrativos, como la toma de huellas y el resto de diligencias de identificación.

Actualmente, la Policía Nacional compagina el registro de los menores que continúan llegando a la comisaría con la tramitación de aquellos que ya han sido trasladados a los distintos centros habilitados tras la llegada masiva registrada la pasada semana.

En los últimos días se estaban realizando algo más de un centenar de filiaciones diarias, aunque el miércoles la cifra se elevó hasta cerca de 200 expedientes.

Ceuta atiende a cerca de 1.400 menores extranjeros no acompañados

Según los últimos datos facilitados por la Ciudad Autónoma, actualmente se atiende a alrededor de 1.400 menores extranjeros no acompañados, distribuidos entre los centros gestionados por la Fundación SAMU y otros recursos extraordinarios habilitados durante la emergencia.

Para responder al incremento de llegadas, la administración local ha ampliado en 664 plazas su capacidad de acogida mediante la adaptación de instalaciones y la apertura de nuevos dispositivos. A ello se suman dos colegios cedidos temporalmente por el Gobierno.

Además, continúan los trabajos para habilitar nuevos recursos en la zona portuaria y en Loma Margarita, mientras que el colegio Reina Sofía alberga ya a unas 110 niñas y adolescentes, y el segundo centro educativo habilitado acoge a los menores varones.