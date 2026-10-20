Hallan el cadáver de un agricultor en una zona arrasada por la DANA en la Marjal de Pego-Oliva
INVESTIGACIÓN EN CURSO
Localizan el cadáver de un agricultor en la Marjal de Pego-Oliva, una de las áreas afectadas por las inundaciones de la dana Adam, en un suceso que la Guardia Civil investiga aunque los primeros indicios apuntan a una muerte natural
El cadáver de un agricultor ha sido hallado este martes en la Marjal de Pego-Oliva, zona que ha sido gravemente dañada con las inundaciones de la dana Adam, según han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.
El cuerpo sin vida de este hombre ha sido encontrado esta mañana en la zona de la Marjal y la Guardia Civil ha abierto una investigación para lograr identificarlo plenamente y esclarecer las causas de la muerte.
La investigación determinará si la muerte del hombre está relacionada con las inundaciones de la dana, aunque inicialmente todo apunta a que se trata de una muerte natural. Hasta el momento, los efectos de la dana han causado cinco víctimas mortales en Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga.
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