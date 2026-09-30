Hallan un cadáver sin cabeza ni extremidades flotando en la costa de Valencia

La Guardia Civil investiga la identidad y las circunstancias de la muerte de un hombre cuyo cadáver apareció flotando en la costa de Sagunto (Valencia), cerca de L'Almardà. El cuerpo, localizado el lunes, carecía de cabeza y extremidades y se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Según fuentes del Instituto Armado, por el momento no ha sido posible identificar al fallecido ni determinar las causas de su muerte. El cadáver, que tampoco llevaba ropa después de haber permanecido durante un largo periodo en el mar, fue avistado por los ocupantes de una embarcación recreativa que navegaba por la zona.

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Tras recuperar el cuerpo, fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de València (IML). Allí se han extraído muestras de ADN con el objetivo de conseguir identificar al hombre.

La investigación de la Guardia Civil permanece abierta para esclarecer tanto la identidad del fallecido como las circunstancias en las que se produjo su muerte.