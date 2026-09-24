Hallan el cadáver de un hombre que llevaba al menos dos años muerto, con el que convivían su mujer e hija en su casa de Barcelona

Un agente de los Mossos d'Esquadra, en una iamgen de archivo, en Barcelona, Cataluña (España).

Los Mossos d’Esquadra han hallado parte del cadáver de un hombre que llevaba al menos dos años muerto en una vivienda de Cabrera d’Anoia (Barcelona). Su mujer y su hija convivían con los restos en el domicilio, según fuentes policiales citadas por varios medios.

El hallazgo se produjo este miércoles, 23 de septiembre, en una casa de la urbanización Can Ros. Los restos, que podrían corresponder al propietario de la vivienda, un hombre de unos 75 años que trabajaba como médico y tenía una consulta en Barcelona, fueron encontrados tapados con una manta en una de las estancias principales.

Según la información publicada, la esposa, de 59 años, habría explicado a los agentes que su marido murió hace unos dos años mientras estaba sentado en el sofá. Posteriormente, habrían trasladado el cuerpo a una habitación y lo habrían cubierto.

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Una familia recluida desde la pandemia

La mujer y su hija, de 22 años, apenas salían de la vivienda desde la pandemia y realizaban las compras por internet. Ambas fueron trasladadas a un centro hospitalario después de la intervención policial.

Las sospechas sobre la situación en el domicilio habían surgido entre algunos vecinos y el Ayuntamiento. El coche del hombre llevaba mucho tiempo sin moverse, se acumulaba basura alrededor de la vivienda y no constaba consumo de agua de la red municipal desde hacía tiempo.

Los vecinos también habían observado que las compras se realizaban a altas horas de la noche y que la familia llevaba una vida muy recluida en el interior de la casa.

Los Mossos investigan las circunstancias de la muerte

Por el momento, no existen indicios de criminalidad, aunque los Mossos d’Esquadra mantienen abierta una investigación para determinar cuándo y cómo murió el hombre y por qué no se comunicó su fallecimiento.

Los agentes deberán esclarecer también si se trató de una muerte natural que permaneció oculta durante años o si existen otras circunstancias relacionadas con el fallecimiento. El hecho de que los restos hayan sido encontrados de forma parcial añade incógnitas a la investigación.

El levantamiento del cadáver se prolongó durante varias horas y contó con la presencia de un juez, representantes de la Fiscalía y profesionales del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).