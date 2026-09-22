Hallan el cuerpo sin vida de un hombre junto al río Limia en Lobios

Un hombre fue localizado sin vida durante la noche de este lunes en las inmediaciones del río Limia, en la parroquia de Torno, en el municipio ourensano de Lobios. El cuerpo se encontraba sobre unas rocas, en una zona de difícil acceso y con un desnivel que complicaba las labores de rescate.

El aviso llegó al 112 Galicia unos minutos antes de la medianoche. Un particular contactó con el servicio de emergencias después de encontrarse con un hombre tendido sobre unas rocas a orillas del río. Ante las circunstancias del lugar y la posibilidad de que la persona estuviese fallecida, el alertante señaló la necesidad de contar con medios especializados para poder acceder hasta ella.

Tras recibir la llamada, la Sala de Operaciones del 112 Galicia puso en marcha el dispositivo de emergencia y alertó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, al Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Lobios y al GES de Muíños, además de informar a la Guardia Civil.

Los equipos desplazados hasta el punto indicado trabajaron para acceder a la zona en la que se encontraba el hombre y proceder a la recuperación del cuerpo. Finalmente, los efectivos consiguieron rescatar a la víctima de este enclave de difícil acceso.

A pesar de la intervención de los servicios de emergencia, los sanitarios desplazados al lugar no pudieron hacer nada por salvarle la vida. El operativo concluyó con la recuperación del cuerpo del fallecido.