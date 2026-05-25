Hallan joyas y relojes en una caja fuerte del despacho de Zapatero en el caso Plus Ultra

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se incautó de varias joyas, relojes, brazaletes y pulseras de una caja fuerte ubicada en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que, según habría manifestado la secretaria del exdirigente socialista, formarían parte de la herencia de Sonsoles Espinosa y de “regalos de viajes”.

Así consta en el acta de entrada y registro que la UDEF ha elevado al juez que investiga el caso Plus Ultra, José Luis Calama, y a la que ha tenido acceso Europa Press, relativa al registro policial realizado la semana pasada en el despacho del expresidente, situado en el número 35 de la calle Ferraz de Madrid.

Todo ello se produce tras la imputación de Zapatero, al apreciar el juez indicios de que podría ser el líder de una presunta trama de tráfico de influencias relacionada con el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

Otros elementos sustraídos

Los investigadores detallan además que también intervinieron discos duros, teléfonos móviles, agendas, pendrives y carpetas, entre otros efectos. En concreto, la UDEF señala que se incautó de un collar dorado con una placa en la que podía leerse “José Luis R.Z.”, además de relojes de mano, pendientes y cadenas de oro.

Asimismo, los agentes requisaron dos teléfonos móviles de la secretaria del expresidente, María Gertrudis Alcázar: uno de carácter personal y otro de trabajo.

Según recoge el acta policial, los investigadores solicitaron la presencia del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) para abrir la caja fuerte. Sin embargo, finalmente no fue necesaria su intervención, ya que el abogado presente facilitó la llegada de una persona con la llave. “Finalmente acude al domicilio una persona con la llave con lo que se accede a la caja fuerte, no siendo necesaria la intervención del GOIT”, recoge el documento policial.