Felipe González pide elecciones "este año" para frenar el coste en el PSOE, pero apela a la presunción de inocencia de Zapatero

Durante un encuentro con empresarios en Valencia, el expresidente Felipe González opinó que “este año debería haber elecciones” tras hechos como la petición desde el PNV para adelantar las elecicones.

En el encuentro organizado por Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) también reconoció que él no haría una moción de censura en este momento "porque dejaríamos de hablar de esto para hablar de la moción de censura".

En su intervención compartió su visión sobre qué es el liderazgo. "El liderazgo que yo aprecio es el no mercenario, el que no se ejerce para beneficio propio sino para el de los demás", y el que se "hace cargo del estado de ánimo de la gente", sentenció el expresidente González.

Incapacidad para montar una ingeniería financiera

En el acto fue preguntado sobre la situación que atraviesa el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental dentro del denominado caso Plus Ultra.

"Yo no lo veo con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo" , dijo Felipe González al abordar el caso.

También admitió que le impresionó mucho el auto que "nos afecta como país, como partido y como personas". A pesar de todo defendió el derecho a defenderse de Rodríguez Zapatero y su presunción de inocencia.

Relación con el Partido Popular

Sobre su relación con el Partido Popular y afinidad con ellos, González expresó “Si trabajara para ellos ya habrían ganado las elecciones, imbéciles”. Como respuesta a las acusaciones de algunos compañeros que afirman trabaja con el partido de la oposición