Hallan muerto en una playa de Sitges al niño de 12 años con autismo desaparecido en Granollers

DESDE EL 4 DE OCTUBRE

Localizan en una playa de Sitges el cuerpo del menor de 12 años con autismo desaparecido en Granollers el 4 de octubre, tras diez días de búsqueda.

Efectivos de emergencias buscando el cuerpo del menor desaparecido
Efectivos de emergencias buscando el cuerpo del menor desaparecido | Bombers

El cuerpo del niño de 12 años con autismo que desapareció en Granollers (Barcelona) durante la madrugada del pasado 4 de octubre ha sido localizado en una playa de Sitges, según han confirmado fuentes policiales.

El menor desapareció coincidiendo con un episodio de lluvias intensas en Cataluña, lo que dio lugar a un amplio dispositivo de búsqueda que se prolongó durante diez días.

En las labores participaron hasta 50 efectivos de los Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra y voluntarios, que trabajaron para tratar de localizar al pequeño.

Salvador Illa confirma el fallecimiento

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmado este jueves la identidad del menor fallecido y ha trasladado sus condolencias a la familia. Lo ha hecho durante el homenaje al expresidente catalán Lluís Companys, celebrado en Barcelona con motivo del 86 aniversario de su fusilamiento, en el Fossar de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc.

Por el momento, no han trascendido las circunstancias del fallecimiento ni cómo llegó el cuerpo del menor hasta la playa de Sitges.

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