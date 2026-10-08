Encuentran un cadáver en el mar durante la búsqueda de un desaparecido en Redondela

Un dispositivo de búsqueda desplegado en Redondela ha localizado el cuerpo sin vida de un hombre en la zona marítima en la que se desarrollaban las tareas de rastreo tras la desaparición de una persona.

Según ha informado el 112 Galicia, hasta el lugar se ha desplazado un equipo forense para realizar las diligencias correspondientes. Por el momento, no se ha confirmado oficialmente la identidad del fallecido. La alerta se recibió poco después de las 19:30 horas, cuando un amigo del desaparecido comunicó a los servicios de emergencias que no conseguía contactar con él desde el día anterior.

El alertante había acudido a su vivienda, situada en la zona de A Formiga, en la parroquia de Cedeira, y comprobó que no se encontraba en el domicilio.

La casa está junto a un pantalán donde el desaparecido solía tener amarrada una embarcación auxiliar tipo zódiac, que utilizaba para acceder a otro barco. En el momento de la comprobación, la zódiac estaba junto a la embarcación principal, pero no había rastro de su propietario.

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Un amplio dispositivo por tierra, mar y aire

Tras recibir el aviso, el 112 Galicia movilizó a Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia, Guardia Civil y policías Nacional y Local. También alertó al 061, a los Bomberos del Baixo Miño y a Protección Civil de Redondela.

En las labores de búsqueda participaron el helicóptero Pesca I, embarcaciones de la Guardia Civil y la auxiliar Don Inda de Salvamento Marítimo. La Guardia Civil también desplazó efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) para colaborar en el rastreo. El operativo culminó con la localización del cadáver en la zona de búsqueda, donde se iniciaron las correspondientes actuaciones forenses.