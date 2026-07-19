Herida grave una mujer de 80 años al estallar su bombona de oxígeno tras encenderse un cigarro

Una mujer de 80 años ha resultado herida de gravedad con quemaduras en la cara después de que estallase la bombona de oxígeno que utilizaba para su tratamiento al encender un cigarrillo en el municipio madrileño de El Molar.

Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el suceso se produjo alrededor de las 23,00 horas en la calle Prado Redondo. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Summa 112, que encontraron a la mujer con importantes quemaduras tras la deflagración.

Los sanitarios atendieron a la víctima en el lugar de los hechos, donde fue estabilizada antes de ser trasladada con pronóstico grave al Hospital Universitario La Paz, centro de referencia para este tipo de lesiones.

La mujer se encontraba en tratamiento de oxigenoterapia, una terapia que incrementa notablemente el riesgo de incendio si se manipulan llamas o se fuma cerca del equipo. Aunque el oxígeno no es inflamable por sí mismo, favorece de forma intensa la combustión, por lo que los especialistas recuerdan la importancia de evitar cualquier fuente de calor o fuego mientras se utiliza este tratamiento.

Las circunstancias exactas de la explosión están siendo investigadas, si bien las primeras informaciones apuntan a que la deflagración se produjo en el momento en el que la octogenaria intentó encender un cigarrillo mientras recibía oxígeno.