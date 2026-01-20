Muere el maquinista y al menos 15 heridos tras la caída de un muro de contención sobre un tren de Rodalies en Cataluña

El siniestro, en el que ha fallecido el maquinista del convoy y al menos 15 personas han resultado heridas, se ha producido al caer un muro de contención sobre el tren debido al temporal. Entre los afectados, al menos cinco se encuentran en estado menos grave y tres en estado grave. El accidente tuvo lugar en Cataluña tras caer el muro de contención sobre la vía en la R4 de Rodalies y chocar con un tren con pasaje en Gelida (Barcelona), según ha informado Protecció Civil en un mensaje en 'X'.

En consecuencia, se ha activado la fase de prealerta del Plan Ferrocat en ese tramo, donde se han trasladado varias ambulancias del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) y 15 dotaciones de los Bombers de la Generalitat movilizados en la zona. Hasta el momento, el teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 28 llamadas relacionadas con el descarrilamiento.

El Conseller de Presidencia, Albert Dalmau, ha señalado que está en contacto con la Consellera de Interior, Nurira Parlon, la Consellera Portavoz, Silvia Paneque, y la Consellera de Salud, Olga Pané, para seguir "con atención la evolución del accidente ferroviario". "Se movilizan todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad de los afectados", ha expresdo Dalmau en un mensaje en X y que estos días está sustituyendo al president Salvador Illa tras su ingreso hospitalario. Pané y Parlon se han trasladado hasta la zona para conocer de primera mano lo ocurrido.

Una quincena de dotaciones de Mossos

Los Mossos d'Esquadra han desplazado esta noche una quincena de dotaciones, entre Unidades de Seguridad Ciudadana y ARRO, a la zona donde ha descarrilado un tren de la línea R4 de Rodalies en Gelida (Barcelona).

Los agentes trabajan "para dar seguridad a las personas que han sufrido este siniestro ferroviario" y gestionan el traslado de las personas no heridas a las cavas de Torelló para su identificación, informan en un comunicado este martes.

Incidente entre Blanes y Maçanet

En paralelo, se encuentra interrumpida la circulación entre Blanes y Maçanet-Massanes por la salida de un eje de un tren, ha informado Adif en un mensaje en 'X'. La salida del eje ha sido debido al arrollamiento de una roca provocada por el temporal.