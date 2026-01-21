Vídeo | La desesperación de los primeros momentos en el accidente de Gelida: “¡Me he roto el brazo!”

El descarrilamiento de un tren de la línea R4 de Rodalies ocurrido la noche del martes en Gelida (Barcelona) dejó escenas de pánico y desesperación entre los pasajeros, como muestran los vídeos grabados en los primeros momentos tras el accidente. Gritos buscando ayuda y heridos atendidos por otros viajeros reflejan la gravedad de la situación inmediatamente después del siniestro.

Uno de los fragmentos que primero ha circulado es el de un pasajero pidiendo auxilio tras el impacto del convoy contra un muro de contención. "¿Estás bien?", preguntaba otro, a lo que este respondía que no: "Me he roto el brazo".

Un muerto y 37 heridos

El balance actualizado es de un muerto y 37 heridos. El inspector de los Bombers de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha vinculado el accidente a un desprendimiento provocado por el temporal que afecta a Cataluña.

Todos los pasajeros fueron evacuados, aunque el rescate se prolongó durante más de una hora para liberar a una persona atrapada. Ocho heridos leves fueron trasladados al Hospital de Martorell y otros nueve al Hospital Comarcal de l’Alt Empordà.

Como medida de seguridad, se ha suspendido todo el transporte ferroviario en Cataluña para revisar las infraestructuras y detectar posibles daños causados por las lluvias.