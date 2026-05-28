El hermano de Pedro Sánchez entra a la Audiencia de Badajoz por la puerta trasera

El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, ha llegado a las 9:40 horas de este jueves a la Audiencia Provincial de Badajoz. Lo ha hecho accediendo por la puerta trasera del edificio, apenas veinte minutos antes del inicio previsto de la vista por las presuntas irregularidades en su contratación por parte de la Diputación de Badajoz. Ante una gran expectación de medios de comunicación que lo esperaban en la avenida de Colón de la capital pacense, David Sánchez ha optado por evitar la entrada principal, siguiendo los pasos de la mayor parte de los once investigados en este caso.

La sesión de este jueves se centra exclusivamente en las cuestiones previas, un trámite procesal inicial en el que las acusaciones populares ya han avanzado que no presentarán ninguna objeción ni nuevas peticiones. A partir de la próxima semana, el tribunal entrará en el fondo del asunto para dirimir si la contratación de David Sánchez en 2017 como coordinador de actividades musicales de los conservatorios cumplió con todos los requisitos legales exigidos. El proceso judicial busca determinar con claridad si el puesto fue obtenido por méritos propios o si, por el contrario, se trató de un caso de presunto enchufismo en el seno de la institución provincial.