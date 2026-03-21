Un hombre mata a su hija de tres años en Torrevieja en un caso que se investiga como violencia vicaria

La Guardia Civil investiga el asesinato de una menor de tres años ocurrido en la localidad alicantina de Torrevieja, donde los primeros indicios apuntan a que el presunto autor sería su padre, que posteriormente se habría suicidado. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando datos para confirmar si se trata de un caso de violencia vicaria.

El suceso tuvo lugar durante la madrugada de este sábado, cuando los agentes localizaron hacia la 01.00 horas los cuerpos sin vida de la niña y del hombre en el domicilio de este, en el casco urbano. La alerta la dio la madre de la menor, de 36 años y ex pareja del presunto agresor, tras no lograr contactar con él durante varias horas y temer por la seguridad de su hija.

Tras recibir el aviso, se activó un dispositivo de búsqueda que culminó con el hallazgo de ambos fallecidos. Según las primeras hipótesis, el hombre habría acabado con la vida de la menor y después se habría quitado la vida, aunque la investigación sigue abierta para esclarecer las circunstancias exactas.

El caso está siendo instruido por el Equipo Mujer Menor (EMUME) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante. Por el momento, no constaban denuncias previas por malos tratos entre los progenitores.

De confirmarse la naturaleza de los hechos, se trataría de un nuevo caso de violencia vicaria, una forma de violencia de género en la que los hijos son utilizados como instrumento para causar daño a la madre. Las autoridades insisten en la importancia de denunciar cualquier situación de riesgo y recuerdan que el teléfono 016 ofrece atención permanente a las víctimas.