Un hombre mata al logopeda de su hijo en Valencia al sospechar de un posible abuso: "O me enseñas las cámaras o te mato"

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 24 años acusado de matar presuntamente al logopeda que atendía a su hijo de dos años en una clínica del barrio valenciano de Marxalenes. El arrestado se entregó poco después en la comisaría de Burjassot, donde confesó el crimen con las manos aún manchadas de sangre.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del lunes en una clínica de logopedia y psicología situada en la calle Ingeniero de la Cierva. Según las primeras investigaciones, el padre había acudido al centro donde se encontraba su hijo en una sesión con el especialista. Al entrar en la consulta y observar al menor sin pañal y con los pantalones bajados, sospechó que podría estar produciéndose una situación irregular.

Con arma blanca

De acuerdo con los testimonios recabados por los investigadores, el hombre pidió explicaciones al profesional y se inició una discusión que terminó de forma violenta. Presuntamente, el acusado atacó al logopeda con un arma blanca, causándole heridas mortales.

Tras recibir la confesión del sospechoso, agentes del Grupo de Homicidios y de la Policía Científica se desplazaron hasta el centro sanitario, donde localizaron el cuerpo sin vida de la víctima, un hombre de 32 años. Posteriormente, el cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para la práctica de la autopsia.

Fuentes policiales han señalado que la investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias exactas de lo sucedido y determinar el móvil del crimen. Por el momento, no se ha confirmado oficialmente que existieran abusos sobre el menor, una de las hipótesis que habría motivado la actuación del detenido según las manifestaciones realizadas por él mismo y algunos testigos.

El arrestado permanece bajo custodia policial a la espera de pasar a disposición judicial, mientras los investigadores analizan las pruebas recopiladas y toman declaración a las personas presentes en el momento de los hechos.