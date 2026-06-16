Acusado de seguir a una menor por Ourense en coche y masturbarse para que lo viera

La Fiscalía acusa a Eligio Jesús L.V. de masturbarse con la intención de que la viese una menor. Los hechos que relata en su escrito es que el imputado el 22 de noviembre de 2024 a plena luz del día, ya que eran las 14,15 horas, aprovechó que la joven caminaba por la avenida de Santiago, en Ourense, para seguirla con su vehículo.

En un momento dado, cuando estaba en el interior del vehículo, relata la Fiscalía, comenzó a masturbarse de forma visible con la intención de que la menor lo observase. Mientras tanto, continuó, según el escrito, siguiendo a la víctima y gimiendo reiteradamente. Por estos hechos, la acusación pública solicita que Eligio Jesús L.V. sea condenado a ocho meses de prisión, así como la medida de libertad vigilada durante dos años por un delito de exhibicionismo.

La Fiscalía también pide que se le impida trabajar en cualquier profesión o actividad que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad durante tres años.

Ayer estaba prevista una audiencia preliminar en la Plaza 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense para ver si era posible llegar a un acuerdo que evitase la celebración del juicio y en caso de que no hubiese pacto para que las partes presentasen prueba.

Sin embargo, la vista no se pudo celebrar debido a la ausencia de un abogado, quien no acudió por motivos médicos, lo que obligó a aplazar este acto.