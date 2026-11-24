Leo en un diario de tirada nacional una sugerente entrevista con André Janones, pieza capital en la estrategia electoral que propició la reciente reelección del presidente Lula da Silva, y centro mi atención en lo que el referido medio identifica como “lecciones brasileñas”. En otras palabras, aquellas claves que según el entrevistado llevaron al longevo candidato del Partido de los Trabajadores a darle un vuelco a las encuestas y, de paso, marcar un hito sin precedentes en la historia electoral de su país. Por supuesto, pueden estar Vds. tranquilos que no es intención de quien suscribe estas líneas entrar en la campaña en curso, ni nada que se le parezca. Simplemente, aprovecho la ocasión para ampliar el ámbito de mis reflexiones cotidianas y afianzar de paso alguna que otra reciente postura personal que ciertos analistas próximos no dudaron en calificar, utilizando términos más escabrosos, de ingenuidad senil. Porque, desde el punto de vista de las causas mediáticas que profeso, no es irrelevante la opinión del diputado Janones, artífice de la estrategia vencedora de Lula y versado activista en contiendas políticas a través de plataformas digitales. En particular, cuando viene a precisar que, ante ataques dialécticos en las susodichas redes sociales, no se rebatan los supuestos del contrario y tan solo se interactúe con aquellas aportaciones de apoyo al argumento propio defendido.

Hoy el debate se solventa en términos de cantidad y no de calidad de las propuestas postuladas

Por tanto, todo parece indicar que, en el mundo algorítmico contemporáneo, las controversias se solventan a partir de premisas cada vez más alejadas de los patrones convencionales. El meollo de la cuestión ya no radica en desmontar los alegatos del rival y en potenciar los propios, apelando al raciocinio intelectual del público congregado y a su veredicto lógico. Hoy el debate se solventa en términos de cantidad y no de calidad de las propuestas postuladas, en la medida en que el lucro de las plataformas y, por tanto, su modus operandi, se fundamenta en el número de aportaciones dialécticas recibidas y, no tanto, en el rigor de estas últimas. Quien más pone encima de la mesa, más rédito obtiene. De ahí que André Janones también destaque en su referida entrevista la importancia de la rapidez y espontaneidad en las respuestas, por encima de la pulcritud de los contenidos argumentales. En definitiva, un juego estratégico al que nos abocan las redes sociales consistente en potenciar la propia presencia en tiempo real y minimizar al máximo la del oponente de turno. Persiste y vencerás, que resumiría el epitafio de la cuestión.

Tal vez en el equilibrio entre polos opuestos resida la virtud,

Pero, más allá de los debates mediáticos en sí mismos y de las intimidades operativas de los entornos digitales, lo que de verdad me importa es la medida en que la lógica algorítmica del momento pudiese impregnar nuestros espacios profesionales y, en el caso que me ocupa, académicos. ¿Qué es lo que de verdad merece nuestra atención, estar o aportar? ¿Generar conocimiento nuevo o enroscarse en la recreación de los postulados acostumbrados? Tal vez en el equilibrio entre polos opuestos resida la virtud, siendo conscientes de que, a lo largo de la historia, el mundo ha progresado tanto a partir de innovaciones radicales como incrementales, al tiempo que con demasiada frecuencia nos olvidamos de transferir y divulgar en el entorno inmediato los avances cotidianos de nuestra actividad. Y este último matiz es relevante a la hora de evaluar el obligado impacto social del quehacer universitario y, en tal sentido, su incidencia a nivel territorial.

Por tanto, entiendo que no es una cuestión menor la presencia habitual de académicos en los medios de comunicación convencionales, ni su contribución sosegada al debate propuesto a través de las redes sociales. Como se suele decir, salir del despacho y sumergirse en el mundo que nos rodea, sea recurriendo a un formato presencial o telemático, propicia la interacción colectiva y alimenta un mayor conocimiento compartido de la realidad. En consecuencia, en próximas comparecencias, continuaré haciéndoles partícipes de mis reflexiones personales sobre la causa termal, a riesgo de ser tachado de cansino. ¡Y esta no es una promesa electoral al uso!