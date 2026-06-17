Investigan la identidad de un cadáver hallado en el interior de una nevera en un piso de Castellón

Agentes de la Policía Nacional han localizado el cadáver de un varón en el interior de una nevera en una vivienda de la ciudad de Castellón, en un suceso que se encuentra actualmente bajo investigación.

El hallazgo se produjo durante la tarde del martes en un piso de la capital de la Plana, cuando efectivos de la Policía Nacional accedieron al inmueble en el marco de un operativo policial. En la intervención participaron también agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de la Policía Científica, que han asumido las diligencias para esclarecer las circunstancias del caso.

Según fuentes policiales, en relación con estos hechos se ha detenido a un hombre, aunque por el momento no han trascendido detalles sobre su posible vinculación con la víctima ni sobre las causas de la muerte. La investigación continúa abierta y se mantienen varias líneas de trabajo.

Tras el hallazgo, este miércoles se ha celebrado una reunión de coordinación entre los distintos grupos de investigación y la autoridad judicial para avanzar en el análisis de la información recopilada.

El cuerpo fue localizado durante un dispositivo policial, en el que los agentes inspeccionaban la vivienda. La zona quedó acordonada durante varias horas mientras se desarrollaban las labores de la Policía Científica.

Por el momento, las autoridades no han facilitado la identidad del fallecido ni han confirmado si existe relación entre la víctima y el detenido. La investigación sigue en curso para esclarecer completamente lo ocurrido.