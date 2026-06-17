Agrede con un machete a una mujer con sus dos hijas pequeñas presentes en un presunto caso de violencia de género en Ourense

Puerta del edificio donde tuvieron lugar los hechos, en el barrio ourensano de San Francisco

Una mujer ha sido trasladada al hospital al resultar herida con arma blanca presuntamente por su expareja este miércoles en Ourense, en lo que apunta a un nuevo caso de violencia de género. Según aseguraba una vecina de la zona, la mujer, de alrededor de unos 20 años, fue agredida con un machete en el domicilio por el hombre, que intentó sin éxito hacerlo con sus dos hijas, ambas menores de tres años.

"A miña irmá sentiu gritos. Tamén escoitaba a un neno chorar", comentaba Pepe, un vecino del edificio. El hombre, de origen latinoamericano como la víctima, ha sido detenido.

Trasladada al CHUO

La agresión fue registrada sobre las 7:00 horas en un piso del número 8 de la calle Monte Seixo, en el barrio de San Francisco en Ourense, y todos han sido trasladados al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

Se desconocen las causas que han dado lugar a esta agresión.

ESta es una información de última hora soibre una agresión machista en Ourense. A medida que se reciban nuevos datos en la redacción, La Región informará con detalle en su página web y sus perfiles en redes sociales.