Identificadas varias menores en Huelva por agredir a otra niña y difundir el vídeo en redes sociales

La Guardia Civil ha identificado a las menores implicadas en una agresión y humillación a otra menor en la localidad de Moguer (Huelva), unos hechos que fueron grabados y difundidos a través de diferentes redes sociales. Las diligencias iniciales ya han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de Huelva.

Según ha confirmado el Gabinete de Comunicación de la Fiscalía Superior de Andalucía, el órgano judicial se encuentra a la espera de recibir el atestado completo de la Guardia Civil para abordar el caso, determinar las medidas oportunas y concretar la edad exacta de las implicadas, comprobando si alguna de ellas es menor de 14 años y, por tanto, inimputable según la ley.

Denuncia por la paliza y por la divulgación de las imágenes

La Comandancia de la Guardia Civil de Huelva ha confirmado que ya se ha presentado la correspondiente denuncia, que abarca tanto la agresión sufrida por la víctima como la posterior difusión de las imágenes en redes sociales y otros medios digitales.

En este sentido, el Equipo de Policía Judicial mantiene abierta una investigación para esclarecer quién propagó la grabación de la agresión. De igual forma, los agentes investigan la difusión no autorizada de fotografías de otras menores que han sido señaladas erróneamente o identificadas en redes como presuntas autoras de la agresión.

Delito contra la intimidad y vulneración de la LOPD

Ante la viralización del contenido, la Guardia Civil ha recordado que difundir imágenes o datos personales de menores de edad sin la debida autorización está estrictamente prohibido.

Esta conducta no solo puede constituir un delito contra la intimidad, sino que también acarrea importantes sanciones administrativas al vulnerar la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).