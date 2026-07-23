Diez menores investigados en Cambados por el incendio del coche oficial del Ayuntamiento

Un grupo formado por diez menores de edad, con edades comprendidas entre los 14 y los 16 años, está siendo investigado por la Guardia Civil de Cambados tras protagonizar una ola de vandalismo, robos e incendios en dependencias del Ayuntamiento pontevedrés.

Los hechos, ocurridos a finales del pasado mes de junio en el taller de empleo municipal, arrancaron tras la denuncia presentada por las autoridades locales ante la gravedad de los episodios vividos entre los días 19 y 26 de junio.

Según la reconstrucción policial, los jóvenes accedieron en un primer momento saltando el cierre perimetral y forzando el acceso a las instalaciones. Ya dentro, causaron graves destrozos en material informático y sustrajeron diverso equipamiento, entre el que se encontraban dos taladros, un par de teléfonos (uno móvil y otro inalámbrico) y varios sombreros.

Días más tarde, la escalada de actos vandálicos continuó contra un vehículo municipal estacionado en el recinto: tras apedrearlo y reventarle los cristales entre el 23 y el 24 de junio, el grupo regresó la noche del día 25 para prenderle fuego intencionadamente. Las llamas calcinaron el automóvil por completo y llegaron a provocar daños en la propia infraestructura municipal.

La investigación de los agentes ha permitido identificar a todos los implicados y recuperar parte de los efectos robados, que ya han sido devueltos al consistorio. Tras notificar lo sucedido a los tutores legales, el asunto ha quedado en manos de la Fiscalía de Menores de Pontevedra.