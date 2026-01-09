Igualdad investiga la agresión a una madre y su hija en Barcelona mientras se busca al autor

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha confirmado este viernes que la agresión a una madre y su hija en Calella (Barcelona), que permanecen en estado "muy grave", se encuentra bajo investigación, y ha subrayado que por el momento no se puede avanzar si se trata de un caso de violencia de género, mientras continúa la búsqueda del presunto autor.

"Tenemos los datos de que son madre e hija las agredidas, en este momento se está investigando, no podemos avanzar que sea un caso de violencia de género, se está buscando al autor", ha señalado tras visitar la concentración motera 'Pingüinos' en Valladolid.

No obstante, en este marco, ha insistido en que "ya son dos las mujeres asesinadas en lo que va de año" y ha reseñado que la lucha contra la violencia machista "es una prioridad del Gobierno".

La ministra ha recordado que un "asesino machista se enfrenta a penas privativas de libertad muy importantes, que pueden ir desde los 15 a los 25 años de prisión e incluso la prisión permanente revisable". "Un asesino de mujeres, un asesino machista, es un mal padre, un mal ciudadano y una mala persona", ha reseñado.

Asimismo, ha realizado un llamamiento a los entornos familiares, laborales y sociales de las víctimas para que den la voz de alarma en casos de sospecha de malos tratos. "Muchas veces las mujeres agredidas viven en una situación de miedo o terror, aquí hay un terrorismo machista, y son incapaces de pedir ayuda, los entornos lo saben, y deben alzar la voz para que podamos protegerlas", ha añadido.