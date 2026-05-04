Incautan un gran alijo de cocaína en Canarias que podría ser el mayor en la historia nacional

La Guardia Civil ha interceptado un carguero con cocaína en su interior frente a las costas del Sáhara Occidental y está a la espera de analizarlo. Fuentes próximas a la investigación apuntan a una "cifra récord" en el peso de la droga incautada, convirtiéndose en uno de los mayores alijos confiscados hasta la fecha en España.

El carguero llegó este domingo al puerto de Las Palmas de Gran Canaria y fue apresado por la Guardia Civil frente a las costas del Sáhara Occidental. La operación está dirigida bajo secreto de sumario por la Audiencia Nacional.

Además, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este lunes que el barco interceptado cerca de Canarias apunta a una de las mayores incautaciones de cocaína de la historia, a la espera de que finalice la inspección de la Guardia Civil con autorización judicial.

A preguntas de la prensa tras una reunión de coordinación por la visita del Papa León XIV a España, Marlaska ha señalado que aún no tenía cifra exacta de la droga intervenida. Fuentes de la investigación apuntan a que puede superar las 30 toneladas de droga.

"Por las primeras observaciones es uno de los más importantes diría no solamente a nivel nacional de importación, sino a nivel internacional", ha indicado Marlaska desde el Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE) del Ministerio del Interior en El Pardo (Madrid).

El ministro ha pedido prudencia a la espera de que este lunes pueda finalizar el registro de este buque interceptado en alta mar, en el Atlántico, y que ha sido trasladado al puerto de Las Palmas de Gran Canaria. "Las previsiones son que es uno de los alijos más importantes", ha concluido Marlaska sobre la incautación de este carguero frente a las costas del Sáhara Occidental.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha felicitado a los agentes que han intervenido en el operativo, señalando que se han incautado entre 30.000 y 45.000 kilos de cocaína. "Puede marcar un récord en España", han sostenido en redes sociales.