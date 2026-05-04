Detenido con más de 90 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo en la A-52 a la altura de Verín
75 PAQUETES
Detenido en Verín con más de 92 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo de su coche en la A-52.
Un hombre fue detenido el pasado martes en Verín cuando transportaba más de 92 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo de su vehículo. Según ha informado el Ministerio del Interior, el arresto se produjo cuando el sospechoso circulaba por la autovía A-52.
Droga oculta en un compartimento oculto
Tras inspeccionar el coche, los agentes descubrieron un doble fondo preparado para esconder la droga, en el que localizaron más de 90 kilos de cocaína distribuidos en 75 paquetes envasados al vacío.
Debido al intenso tráfico en la vía y a la peligrosidad de la intervención, los policías solicitaron la colaboración de la Guardia Civil de Tráfico, que fue la encargada de dar el alto al vehículo y desviarlo hacia una salida segura, donde se completó la actuación.
El detenido fue puesto a disposición del juzgado de guardia del Tribunal de Instancia de Verín el pasado jueves, mientras que la operación continúa abierta.
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