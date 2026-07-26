El incendio de Ávila ya es el mayor de la historia de España: arrasa 50.000 hectáreas

Vista del incendio desde el valle del Tiétar, a 25 de julio de 2026, en Ávila, Castilla y León (España). El incendio forestal de Burgohondo (Ávila) continúa activo y su evolución ha obligado a ampliar las medidas de protección a la población

El incendio forestal declarado en Burgohondo (Ávila) ha calcinado ya unas 50.000 hectáreas, una superficie que lo convierte en el mayor incendio registrado en la historia de España, según ha confirmado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

En conjunto, los grandes incendios que afectan a Ávila, Madrid y Toledo han arrasado ya más de 77.000 hectáreas. Del total, alrededor de 50.000 corresponden a Ávila, más de 25.000 a la Comunidad de Madrid y unas 2.000 a la provincia de Toledo.

Aagesen ha señalado desde el puesto de mando avanzado de Navalcarnero (Madrid) que la situación continúa siendo "compleja" y ha advertido de que podrían producirse nuevas evacuaciones en las próximas horas.

Además, ha asegurado que los vecinos desalojados solo podrán regresar a sus viviendas cuando existan garantías plenas de seguridad.

Cerca de 90.000 personas afectadas

Los tres grandes incendios afectan ya a 89.763 personas, de las que 59.896 han tenido que ser evacuadas y 29.867 permanecen confinadas en sus domicilios.

Por territorios:

Madrid: 50.741 personas afectadas, con 29.609 evacuadas y 21.132 confinadas .

Ávila: unas 34.000 personas afectadas, de las que 25.087 han sido desalojadas y 8.735 permanecen confinadas .

Toledo: el incendio ha obligado a evacuar a 5.200 personas.

Este incendio supera ya al registrado recientemente en La Mierla (Guadalajara), que calcinó 32.000 hectáreas, obligó a evacuar 34 municipios y provocó el desalojo de más de 1.200 personas.