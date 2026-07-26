La NASA descarta daños estructurales en su complejo de Robledo de Chavela tras el incendio forestal

El humo de un fuego cercano sobrevuela una antena de la NASA, a 24 de julio de 2026, en Robledo de Chavela, Madrid

La NASA ha confirmado que no ha detectado daños estructurales significativos en las antenas ni en los edificios de su Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Robledo de Chavela (Madrid), afectado por el incendio forestal registrado en la zona.

La portavoz de la agencia espacial estadounidense, Bethany Stevens, ha explicado que una primera inspección realizada el 25 de julio constató que los principales daños se limitaron al pavimento y a la vegetación del entorno, sin que se apreciaran desperfectos relevantes en las instalaciones.

No obstante, la NASA ha señalado que las inspecciones y pruebas continuarán en los próximos días, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan, ya que la situación sigue siendo cambiante y las evaluaciones completas dependerán de la evolución del incendio y del acceso a la zona.

Mientras tanto, el Programa de Comunicaciones y Navegación Espacial ha transferido temporalmente las operaciones del complejo madrileño a las estaciones de Goldstone (California, Estados Unidos) y Canberra (Australia), garantizando así la continuidad de las comunicaciones con las misiones espaciales.

La agencia también ha confirmado que todo el personal destinado en el complejo se encuentra a salvo y ha agradecido el trabajo de los servicios de emergencia españoles, así como del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades por su actuación durante la emergencia.

Además, la NASA ha trasladado su apoyo a la Agencia Espacial Europea (ESA), cuyos trabajadores siguen afectados por la situación derivada de los incendios forestales, y ha asegurado que continuará informando sobre cualquier novedad relacionada con el estado de las instalaciones.