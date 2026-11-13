Un incendio en un edificio de Bilbao deja 47 personas atendidas y 22 trasladadas al hospital

Un incendio registrado durante la madrugada de este viernes en un edificio de viviendas de Bilbao ha dejado 47 personas atendidas por los servicios de emergencia, de las que 22 han tenido que ser trasladadas a distintos hospitales. Una de las personas afectadas se encontraría en estado muy grave, según las primeras informaciones facilitadas por fuentes municipales.

El fuego comenzó pasada la medianoche en una vivienda situada en el número 7 de la calle Monte Izaro, en el barrio de Uribarri. La intervención de los bomberos se prolongó durante varias horas, hasta que las llamas pudieron ser extinguidas pasadas las cuatro de la madrugada.

Una persona muy grave entre los 22 trasladados

Los servicios sanitarios atendieron a un total de 47 personas como consecuencia del incendio. De ellas, 22 necesitaron traslado hospitalario, distribuidas entre varios centros sanitarios de Bizkaia. En concreto, seis personas fueron trasladadas al Hospital de Basurto, ocho al de Cruces, dos al de San Eloy y cinco al de Galdakao. Entre las ingresadas en Cruces figura una persona cuyo pronóstico sería muy grave.

Además, un bombero tuvo que ser trasladado a la Mutua. Las otras 25 personas atendidas recibieron el alta en el propio lugar del incendio, sin necesidad de traslado a un centro hospitalario.

Dos agentes de la Ertzaintza, afectados por el humo

Entre las personas atendidas también se encuentran dos agentes de la Ertzaintza que sufrieron inhalación de humo mientras ayudaban a los vecinos a abandonar sus viviendas.

Ambos policías fueron atendidos por los servicios sanitarios y recibieron el alta en el lugar, según ha confirmado el Departamento de Seguridad. Los bomberos lograron extinguir el incendio pasadas las 4:00 horas, después de varias horas de intervención en el edificio. Por el momento, no han trascendido las causas que originaron el fuego en la vivienda del barrio bilbaíno de Uribarri.