Incendios, inundaciones y sequía: las emergencias más probables en Ourense

Según la escala elaborada en el Plan de Emergencias Municipal (PEMU), los incendios, las inundaciones y los episodios de sequía son las emergencias más probables de suceder en Ourense. El plan de emergencias aconseja, a mayores, la coordinación con otras fuerzas, tanto a nivel autonómico por si se excediera la capacidad local, como con la empresa privada.

El procedimiento recogido en el PEMU para un accidente ferroviario. | La Región

Gran incendio en el entorno urbano

Un gran incendio en el entorno urbano es la situación de emergencia más probable según el borrador del plan de emergencias. El documento recomienda, en primer lugar, establecer una coordinación con los protocolos autonómicos (sintentizados en el Pladiga) para garantizar una respuesta efectiva.

El segundo paso, sería la instalación de un Puesto de Mando Avanzado (PMA) “en una zona segura próxima al incendio”, desde el cual coordinar las actuaciones. A continuación entran en juego los medios forestales -Distrito XII Miño-Arnoia, brigadas, motobombas y medios aéreos- en caso de producirse en zona arbolada; y los Bomberos del Concello para la zona urbana. Los bomberos se conectarían a la red de hidrantes aéreos para el ataque directo con agua y la protección perimetral de las viviendas amenazadas,

Al mismo tiempo, un segundo equipo denominado Logísitico y de Atención social sería el encargado de evacuar las casas y edificios situados a menos de 100 metros del foco, amenazadas por el fuego y el humo, y coordinar su traslado.

Episodio de sequía extrema

En este caso, el PEMU habla de una crisis que tiene un carácter “progresivo, que merma el caudal de los ríos y los depósitos de abastecimiento”. Ante estas circunstancias, se declararía una fase de alerta o preemergencia para intensificar “el seguimiento técnico e integrar las actuaciones con la Confederación Hidrográfica Miño-Sil”.

A continuación, actuaría un equipo técnico que se ocuparía de la evaluación de “depósitos, fuentes y captaciones de agua con las empresas concesionarias -como Viaqua- y, en caso extremo, pondría en marcha ”sistemas alternativos de depuración o bombeo temporal”.

Si el problema persistiera, se pasaría a “la gestión del abastecimiento de emergencia mediante camiones cisterna para la distribución de agua potable en núcleos afectados o barrios con mermas de presión”, y en última instancia se pasaría a la publicación de “bandos municipales con restricciones de consumo no esencial (riego, lavado de calles, llenado de piscinas)”.

Inundación por crecida de los ríos

En el extremo contrario, nos encontraríamos con un episodio de desborde de ríos e inundaciones, para el cual el PEMU ha establecido varios niveles, que van desde la prealerta (donde la referencia sería la inundación del camino junto a la Playa de la Antena) hasta el nivel rojo (donde el agua alcanzaría la altura de la N-120).

Aqúi correspondería actuar en primer lugar a la Policía Local para hacer un precintado de las zonas inundadas, especialmente en lo que respecta “al paseo fluvial, Pozas de Outariz, Chavasqueira y piscinas de Oira”, así como establecer un plan de tráfico alternativo.

En circunstancias más extremas, entraría en juego un grupo de intervención que se ocupe del rescate y salvamento de personas atrapadas en zonas del dominio público hidráulico o construcciones anegadas. Y, en un escenario de rotura de presas, se activaría un plan conjunto de emergencias en el que participaran las empresas concesionarias.

Fuga en instalaciones industriales

Con una escala de riesgo inferior a emergencias precedentes, el plan sitúa este escenario bien en los polígonos de la periferia de la ciudad, bien en alguno de los depósitos de Gas Licuado (GLP) o su red de gasoductos, que se extiende 18,8 kilómetros.

En este caso, los técnicos municipales entrarían en coordinación con el personal de la empresa afectada, y sus equipos de emergencia, adaptando las actuaciones a procedimientos que ya deben contemplarse si se trata con productos potencialmente peligrosos. Entre la aportación municipal estarían los bomberos para sofocar un posible incendio, y un grupo de seguridad que -en casos extremos- fijaría una serie de zonas de exclusión para evitar daños.

Mientras este segundo grupo trabaja, los técnicos sanitarios establecerían puestos de atención a posibles víctimas, mientras se evacúan las viviendas situadas en trayectoria dominante del viento, para evitar afecciones en caso de nubes de humo tóxico procedentes de la factoría.