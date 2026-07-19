Un incendio forestal en Guadalajara ya arrasa 13.000 hectáreas y deja 21 municipios evacuados

El incendio de La Mierla (Guadalajara) ha arrasado ya unas 13.000 hectáreas, con 800 personas afectadas y 21 poblaciones evacuadas, tal y como ha confirmado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez. En declaraciones a los medios, ha señalado que esta noche el fuego ha avanzado casi 14 kilómetros, aunque se ha podido contener y no ha entrado en ninguna de las poblaciones evacuadas.

"Es importante porque ninguna casa, en estos momentos, de ningún vecino de estos municipios se ha visto afectada", ha afirmado Gómez, valorando que ante todo se protege a los municipios, independientemente de que las llamas siguen avanzando a través del monte. Se están estableciendo cortafuegos de contención para intentar dirigir el fuego y "no que el fuego sea el que dirija", ha señalado.

Para ello se van a evacuar cuatro poblaciones más: Prádena de Atienza, Robledo de Corpes, Aldanueva de Guadalajara y Naharros. La evacuación se producirá con tranquilidad y con tiempo, porque todavía el fuego no va a alcanzar estas localidades. De esta manera, las personas pueden ubicarse en otras viviendas o con familiares disponibles, o bien dirigirse al albergue habilitado por el Gobierno de Castilla-La Mancha en Humanes.

Este sábado fueron evacuadas Bustares, Villares de Jadraque y Veguillas, que se suman a Arroyo de Fraguas, Zarzuela de Jadraque, El Ordial, Las Navas de Jadraque, La Mierla, Monasterio, Muriel, Umbralejo, Semillas, La Nava de Jadraque, Almiruete y Palancares. La localidad de La Nava permanece confinada como medida preventiva y Hiendelaencina también fue confinada.

Suspenden campamentos y actividad minera

Además, la Administración regional está procediendo a la suspensión de varios campamentos juveniles que todavía se desarrollaban en zonas alejadas del incendio, pero afectadas por el humo y la caída de ceniza.

Tal y como ha explicado la consejera, se pretende evitar que, en caso de empeorar la situación, sea necesario evacuar a un gran número de personas, ya que en estos campamentos "hay más personas casi que en los municipios que hemos evacuado". Asimismo, se ha decretado de forma cautelar la suspensión de la actividad en una mina de sílice situada en Naharros, que se encontraba en funcionamiento.

Plan para los afectados

La Junta de Castilla-La Mancha ya trabaja en un plan para las personas que "viven en estos más de 20 municipios que están evacuados y que lo van a perder todo". El objetivo es impulsar un plan de reestructuración y recuperación que permita garantizar que la vida y el desarrollo socioeconómico de la zona no se vean gravemente perjudicados por las consecuencias del incendio. Para poner en marcha este plan, el Ejecutivo autonómico ha solicitado el apoyo de la Administración General del Estado, cuyos detalles se irán concretando de forma progresiva.

Más de 200 efectivos sobre el terreno

Según ha informado Mercedes Gómez, el dispositivo de extinción ha incrementado sus plantillas en un 30 %. Durante la jornada del sábado llegaron a trabajar de forma simultánea 25 medios aéreos, una cifra que la consejera calificó de "extraordinaria", junto a más de 500 personas desplegadas sobre el terreno. Este domingo continúan las labores de extinción con 4 medios aéreos, 33 medios terrestres y 215 efectivos.

En el operativo participan también recursos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y efectivos del 112 de la Comunidad de Madrid, que colaboran en las tareas para intentar frenar el avance del incendio.