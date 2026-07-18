Un incendio en Zaragoza es ya el mayor del año en España tras quemar 15.400 hectáreas

El incendio forestal declarado el pasado miércoles en la comarca zaragozana de las Cinco Villas continúa fuera de control y ha calcinado ya unas 15.400 hectáreas, convirtiéndose en el mayor incendio registrado en España en lo que va de 2026. El fuego mantiene un perímetro de alrededor de 60 kilómetros y permanece activada la Situación Operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón (PROCINFO), debido al elevado riesgo de propagación.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, aseguró tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) que el incendio "está activo, descontrolado y sigue quemando hectáreas", aunque mostró su confianza en que la evolución del viento pueda favorecer las labores de extinción. Por su parte, el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, advirtió de que todavía no puede darse por consolidado el perímetro del incendio, ya que el riesgo de propagación continúa siendo muy elevado.

Las llamas han obligado a desalojar las localidades zaragozanas de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo, además de Petilla de Aragón, en Navarra. En total, más de 1.100 personas se han visto afectadas por las evacuaciones, aunque por el momento las autoridades no contemplan nuevos desalojos.

En las tareas de extinción participan más de 400 efectivos, entre personal del Gobierno de Aragón, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y brigadas desplazadas desde Navarra, Castilla y León, La Rioja y la Comunidad Valenciana. El operativo cuenta además con numerosos medios aéreos, entre helicópteros e hidroaviones.

Durante la noche, los trabajos se centraron en proteger los núcleos urbanos de Malpica de Arba y Uncastillo, mientras que en Asín el fuego afectó a una decena de viviendas y provocó la destrucción de una explotación ganadera de cabras. Permanecen cortadas varias carreteras de la zona, entre ellas la A-1204, A-1202, CV-813, CV-841 y CV-628, aunque el suministro eléctrico ya ha sido restablecido en todas las poblaciones afectadas.

El director técnico de extinción, Alfonso González, explicó que la situación más complicada se concentra en el flanco norte del incendio, especialmente en el entorno de Luesia, donde el dispositivo trabaja para impedir que las llamas alcancen el casco urbano. También preocupa que el fuego haya cruzado la carretera entre Uncastillo y Luesia, acercándose a una masa forestal de gran valor ecológico.

El incendio se produce en un verano especialmente complicado para los servicios de extinción. Según datos de WWF España, en lo que va de 2026 se han registrado ya 21 grandes incendios forestales, frente a una media de seis en estas fechas, lo que evidencia una campaña de incendios significativamente más intensa de lo habitual.