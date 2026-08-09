El Gobierno cubrirá el 50% de la restauración de la superficie afectada por el incendio forestal de Niebla

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha visitado este domingo el Puesto de Mando Avanzado del incendio forestal activo en la localidad onubense de Niebla, donde ha anunciado que el Ministerio cubrirá el 50% del coste de la restauración hidrológica-forestal de la superficie forestal que se haya visto afectada por los incendios.

En declaraciones a los medios, la ministra ha incidido en que, aunque la prioridad actual sea la extinción del incendio y el regreso de los desalojados a sus hogares, la recuperación del terreno tras la emergencia también es "una prioridad" para el Gobierno y la Junta de Andalucía. Por ello, ha puesto en valor el compromiso del Gobierno central de trabajar en colaboración con el Ejecutivo andaluz para hacer frente a esta situación.

"Trabajaremos de la mano de los expertos de la Junta para identificar cuáles son las áreas afectadas cuando ya llegue la extinción de este incendio y trabajar así en esa restauración hidrológica forestal", ha aseverado Aagesen, quien también ha hecho un llamamiento a la "máxima precaución" y a la "prudencia" ante el alto índice de riesgo de incendios forestales, y especialmente de cara al próximo eclipse del 12 de agosto ante la previsión de avistamientos que se producen en áreas naturales, en bosques o zonas con abundante vegetación.

"Existe muchísima masa, muchísima vegetación que está seca, tenemos un bajo índice de humedad y por lo tanto tenemos que evitar estos incendios y eso también depende de la actitud de cada uno de los que vayamos a disfrutar de un momento histórico y por eso, esta hago un llamado a la máxima precaución", ha advertido.

Pide colaboración institucional-ciudadana

Asimismo, la ministra para la Transición Ecológica ha hecho hincapié en la importancia de la colaboración y el trabajo entre administraciones y la propia ciudadanía, recalcando a su vez que actualmente España cuenta con casi 200.000 hectáreas afectadas por los incendios desde principios de 2026, lo que supone, a su juicio, "seis veces más de lo que teníamos el año 2025; hablamos de 40 grandes incendios forestales en este año 2026, el año pasado en esta época teníamos 15", ha afirmado.

A su juicio, esta situación da "la gravedad y la complejidad de lo que estamos viviendo en nuestro país, una situación extraordinaria, una situación que merece la pena, ese trabajo conjunto, ese espíritu máximo de colaboración que necesitamos en este contexto y en todo territorio nacional". En este sentido, Aagesen ha definido esta colaboración como "un pacto de país o un pacto frente a una emergencia climática" que, según ha descrito, "cada vez golpea con más fuerza".

También ha detallado que, por parte del Gobierno de España, se han desplazado casi 400 efectivos en el incendio de Niebla, que cuenta con más de 130 medios --vehículos en este caso-- y diez aeronaves, en este caso tanto helicópteros como aviones anfibios de gran tamaño y medio tamaño. "Estamos disponibles para la Junta de Andalucía en este caso para este incendio y en los demás sucesivos, lo que sea necesario", ha asegurado la ministra.