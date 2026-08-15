El incendio de Niebla, el peor de la historia de Andalucía, frena su avance tras arrasar 38.000 hectáreas

El incendio forestal declarado el pasado 6 de agosto en Niebla, Huelva, ha frenado su avance durante la noche y su perímetro se encuentra ya delimitado, después de nueve días de lucha contra las llamas. La evolución es favorable, aunque el dispositivo mantiene la máxima prudencia ante la persistencia de puntos calientes y la previsión de un cambio en las condiciones meteorológicas durante la jornada.

El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, explicó que los equipos han logrado consolidar el incendio y asegurar las líneas de control tras una noche de intenso trabajo. El fuego ha arrasado ya alrededor de 38.000 hectáreas, aunque por primera vez desde que comenzó la emergencia su evolución permite hablar de una situación más favorable.

Las llamas presentan todavía actividad en algunos sectores, especialmente en la parte este del perímetro, donde permanecen varios puntos calientes. En cambio, otras zonas se encuentran ya sin actividad o con focos aislados, mientras los equipos continúan enfriando el terreno y repasando las líneas de defensa para evitar posibles reactivaciones.

Más de 1.000 profesionales contra las llamas

El operativo desplegado en Niebla mantiene sobre el terreno a más de 1.000 profesionales, entre efectivos del Plan Infoca, la Unidad Militar de Emergencias, el Ejército de Tierra y los Bomberos de Huelva, entre otros servicios.

Los trabajos se centran ahora en la vigilancia de los puntos calientes y la consolidación del perímetro mediante labores manuales, tendidos de agua y maquinaria pesada. El dispositivo cuenta, además, con 21 autobombas, 18 máquinas pesadas y 33 aeronaves.

La bajada de las temperaturas durante la noche ha favorecido las tareas de extinción, aunque las autoridades temen que la situación pueda complicarse de nuevo con el aumento del calor y el cambio del viento previsto para la tarde, cuando podrían registrarse rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Regresan a sus casas 174 personas

La mejora de la situación ha permitido que 174 personas hayan podido regresar a sus viviendas en los últimos dos días. El viernes volvieron a sus casas 114 vecinos de Zalamea Real, Pozuelo, Membrillo Alto, Delgada y Montesorromero, que se sumaron a las 60 personas que ya habían regresado el jueves.

No obstante, las autoridades mantienen todavía medidas preventivas y evaluarán la situación del resto de familias que permanecen fuera de sus hogares antes de autorizar nuevos regresos. También se han ampliado los horarios de acceso puntual a fincas y viviendas en algunos municipios afectados, como Berrocal.

Mientras tanto, el incendio de Peñas de Riglos, en Huesca, continúa siendo otro de los principales frentes activos. El fuego ha calcinado ya más de 15.000 hectáreas, aunque el operativo ha conseguido contener su avance hacia varios núcleos de población.

Localidades como Centenero y Santa Cruz de la Serós han quedado fuera de peligro, después de momentos de especial tensión por la proximidad de las llamas a los monasterios de San Juan de la Peña. En la zona trabajan más de 600 efectivos, apoyados por entre 30 y 35 medios aéreos, mientras la evolución del incendio sigue condicionada por las previsiones meteorológicas.