El incendio de Niebla quema 28.000 hectáreas tras una noche "compleja", pero "se frena" crecimiento

Más de medio millar de efectivos contra el incendio de Niebla (Huelva)

El incendio forestal declarado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva) ha alcanzado ya un perímetro de unas 28.000 hectáreas tras una noche "francamente compleja", marcada por saltos de fuego, viento en contra e inversión térmica. Pese a estas condiciones, los equipos de emergencia han conseguido frenar progresivamente el crecimiento de las llamas.

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha señalado que el objetivo principal es perimetrar el incendio y reducir su energía, después de que el crecimiento se haya ralentizado durante los últimos días. "El objetivo de hoy sigue siendo cerrar puertas al fuego y reducir su energía", ha indicado.

Un incendio condicionado por el viento

La madrugada estuvo marcada por una alta intensidad defensiva, con saltos de fuego de gran magnitud que obligaron a desplazar a 15 retenes, unos 120 profesionales con maquinaria pesada, hacia la zona noroeste para evitar que las llamas avanzasen hacia El Pozuelo, en Zalamea la Real.

Para este miércoles se espera un escenario meteorológico complicado, con cambios en la dirección del viento y rachas fuertes durante las horas centrales del día. Los frentes más activos se concentran en la zona de Berrocal y en el sector de la Pata del Caballo, en Escacena del Campo.

En cambio, el flanco sur presenta un comportamiento más favorable y estable, según ha explicado Sanz.

El eclipse obliga a retirar los medios aéreos

La evolución del incendio estará además condicionada por el eclipse solar. Los medios aéreos tendrán que retirarse a las 19,30 horas debido a las restricciones de seguridad aeronáutica establecidas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Los medios terrestres continuarán trabajando sobre el terreno durante la tarde y la noche. El operativo cuenta con 695 efectivos y 257 medios materiales, con presencia de Infoca, UME, Bomberos y la Agencia de Emergencias.

681 personas siguen desalojadas

Un total de 681 personas permanecen bajo orden de alejamiento preventivo. De ellas, 62 están alojadas en recursos habilitados por la Administración, mientras que el resto permanece en viviendas propias o de familiares.

Además, 11 carreteras de Huelva y Sevilla continúan cortadas al tráfico debido al incendio.

Dos sancionados por acceder a zonas desalojadas

La Guardia Civil ha propuesto para sanción a dos personas por intentar acceder de forma reiterada a zonas desalojadas mediante caminos y vías no autorizadas. Las multas pueden alcanzar los 600 euros.

Por otro lado, las autoridades han informado de una pequeña incursión de las llamas en Aznalcóllar (Sevilla), aunque el fuego se encuentra lejos del núcleo urbano. Durante la noche fueron desalojadas preventivamente 11 personas, ocho adultos y tres menores, de la zona rural de Pino Gordo.