El incendio de la Sierra Oeste de Madrid evoluciona sin reproducciones nocturnas pero mantiene la situación operativa 2
PROHIBICIONES DE BAÑO
Sin reproducciones nocturnas en el incendio de la Sierra Oeste de Madrid, que continúa en situación operativa 2 mientras persisten las prohibiciones en el embalse de San Juan.
El incendio forestal de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid no ha registrado reproducciones durante la noche y continúa en situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA), según ha informado este domingo la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112).
Durante la madrugada han trabajado en la zona un total de 20 dotaciones terrestres de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales y Agentes Forestales, junto a una sección de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que han desarrollado labores de vigilancia, remate y refresco del perímetro.
Además, el grupo especial de drones ha llevado a cabo la búsqueda de puntos calientes para comprobar la evolución del incendio.
Por otro lado, ASEM112 ha recordado que continúa prohibido el baño y el uso de embarcaciones recreativas en el embalse de San Juan y en la playa del Alberche, mientras que la Guardia Civil mantiene la vigilancia en ambas zonas.
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