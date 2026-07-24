Los incendios forestales en la Comunidad de Madrid se unen en un solo frente y obligan a evacuar más municipios de la zona

Un coche de la Guardia Civil vigila la evolución del fuego, a 23 de julio de 2026, en San Martín de Valdeiglesias, Madrid (España)

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid ha informado de la unión de los tres incendios forestales activos en la región en un solo frente que eleva el riesgo y dificulta la capacidad de extinción, obligando incluso a la evacuación de más localidades cercanas al siniestro.

Así lo ha señalado Novillo en declaraciones a la prensa desde el Puesto de Mando Avanzado en Cenicientos, desde donde ha precisado que los vecinos de Chapinería, Colmenar del Arroyo y Navas del Rey deberán abandonar dichas localidades para huir del gran incendio en la zona suroeste de la región madrileña.

Novillo ha previsto unas próximas 24 horas "muy complejas" especialmente por el viento, que llegará a dejar rachas de más de 50 kilómetros por hora hasta por la noche. En este sentido, y dado el avance de las llamas durante las últimas horas, apunta a un área afectada de unas 6.000 hectáreas.

"Necesitamos tener Bomberos Forestales y medios aéreos pendientes en un día de alto riesgo porque no nos podemos permitir un segundo incendio y sobre todo la prioridad es salvar vidas", ha aseverado el consejero madrileño, que apunta ahora a "intentar limitar los flancos" a la espera de un cambio en las condiciones ambientales que permita atacarla cabeza del incendio.

En este sentido, ha apuntado a un cambio en las condiciones de cara a esta noche y, sobre todo, el sábado por la mañana, cuando habrá una bajada de temperaturas y "un módulo de viento diferente".

Más evacuaciones

El servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha indicado la evacuación de los municipios de Chapinería, Colmenar del Arroyo y Navas del Rey.

Así lo ha informado el Ayuntamiento de Chapinería en sus redes sociales, donde ha precisado que los vecinos de la localidad deben evacuar el municipio rumbo a Villaviciosa de Odón. Saldrán autobuses de la plaza del Ayuntamiento para los vecinos y desde el auditorio para los de otras localidades.

Los desplazamientos de vehículos privados deben dirigirse a Villaviciosa de Odón "siguiendo las instrucciones de los servicios de emergencia y autoridades". El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la calma y extremar la precaución.

Por su parte, el Ayuntamiento de Colmenar del Arroyo ha informado de que los vecinos deben dirigirse a Madrid "por sus propios medios" y, en caso de no disponer de medio de transporte, se habilitarán autobuses para la evacuación. En Navas del Rey también se ha instado al desalojo de la localidad rumbo a Madrid.

El peor incendio de la historia de Madrid

La Comunidad de Madrid se enfrenta al "peor incendio de su historia", se marca como prioridad "salvar vidas", prepara desalojos en residencias de Navas del Rey y Cadalso de los Vidrios, y ha pedido trabajar "todos a una" para recuperar la región "lo antes posible".

Así lo ha trasladado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, desde el puesto de mando avanzado ubicado en la localidad madrileña de Cenicientos, donde ha informado de que hay cuatro carreteras cortadas y 1.200 mayores que están en seguimiento.

"Vamos siguiendo minuto a minuto cómo se encuentran todas las personas allí", ha afirmado. Se han tenido que desalojar también residencias en Chapinería y en Colmenar de Arroyo, además de cerrar nueve centros de salud, si bien se sigue reforzando la atención en todos los hospitales de la región por si hubiera que atender a pacientes.

"Por ahora estamos en una situación nunca vista porque ya se han sumado los incendios y eso es algo que nunca suele ocurrir. Y por tanto ahora va a gran velocidad por la Comunidad de Madrid hacia Colmenar del Arroyo. El viento nos está ayudando, todo lo contrario, y con unas temperaturas insoportables, todo junto, se está haciendo que por ahora la evolución no sea positiva. Si bien estamos reforzando medios y trabajando a destajo", ha subrayado, además de agradecer la labor de los servicios de emergencias.

Espera que el fuego "termine pronto" y que por lo menos las vidas "estén a salvo". "Y a partir de ahí, seguir trabajando para recuperar esta maravillosa zona del sureste de la Comunidad de Madrid lo antes posible", ha expresado la dirigente regional.